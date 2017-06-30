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30 Haziran 2017 08:07

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç dereye düştü

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç dereye düşerek yaralandı.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç dereye düştü

30 Haziran 2017 08:07


Olay, Umurbey Mahallesi Mürselpaşa Bulvarı kenarındaki Meles Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde derede hareketsiz şekilde bir gencin yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, dereye inerek yerde yatan genci sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından genç, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin 25 yaşındaki Ogün Ö. olduğu öğrenildi. Öte yandan, geçen 15 Haziran’da ve 22 Haziran’da da aynı yerde 2 erkek cesedi bulunmuştu.


Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




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