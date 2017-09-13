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13 Eylül 2017 08:22

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 08:22



Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5422. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan 25 yaşındaki Kadir Aslan evde fenalaşarak yere yığıldı. Aslan’ı yerde hareketsiz bir şekilde gören yakınları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aslan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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