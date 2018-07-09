Uyuşturucu satan suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

Suç örgütleriyle bağlantı olan 14 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. İzmir merkezli, Torbalı ve Konak ilçelerinde bulunan 5 farklı mahalle ile İstanbul ve Ağrı illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyona 130 polis katıldı. Operasyon iki hava aracıyla havadan da takip edilirken, dedektör köpekler ve özel harekat polisleri de operasyona katıldı.

Operasyonda 11 kişi yakalanırken, 8 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 451 adet ekstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazide ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheli şahıstan 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 14 zanlınında tutuklandığı bildirildi.