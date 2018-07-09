Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 10:25

Uyuşturucu satan suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

İzmir’de, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik özel harekat polisleri de olmak üzere 130 polisin düzenlediği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu satan suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

09 Temmuz 2018 10:25

Suç örgütleriyle bağlantı olan 14 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. İzmir merkezli, Torbalı ve Konak ilçelerinde bulunan 5 farklı mahalle ile İstanbul ve Ağrı illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyona 130 polis katıldı. Operasyon iki hava aracıyla havadan da takip edilirken, dedektör köpekler ve özel harekat polisleri de operasyona katıldı.


Operasyonda 11 kişi yakalanırken, 8 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 451 adet ekstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazide ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheli şahıstan 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 14 zanlınında tutuklandığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç