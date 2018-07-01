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01 Temmuz 2018 11:49

Uyuşturucu ticareti zanlıları tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde çeşitli kişilere uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti zanlıları tutuklandı

01 Temmuz 2018 11:49


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 29 Haziran günü uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Y.H. ve S.N. adlı kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıları sorgulayan ekipler, zanlıların itirafıyla uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyi kullanmak üzere Y.H. ve S.N.’den satın aldıklarını itiraf eden 3 şahsa, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


NARKO ve KOM ekipleri, Y.H. ve S.N.’nin itiraflarından yola çıkarak kendilerinden uyuşturucu madde satın alan diğer şahıslarla ilgili de inceleme başlattı. Y.H. ve S.N. adlı zanlılar, elde edilen delillerle birlikte dün Çeşme Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Şüphelilerin ifadelerini alan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, şahısları tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Yapılan yargılama sonucunda her iki zanlı da tutuklandı.




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