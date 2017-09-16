Uyuşturucuyu kavunların arasına sakladı

Şüphelinin aracında yapılan aramada, uyuşturucuların kavunların arasına saklandığı anlaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özellikle gençleri zehirleyen sokak satıcılarına, uyuşturucu madde temin eden organizasyonların tespitine ve yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yapıldı. M.S.’nin (27) Manisa’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri İzmir’e getirerek piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir’n giriş ve çıkışlarında gerekli emniyet tedbirleri alınarak Bornova ilçesinde yapılan operasyonla Manisa plakalı araç durdurularak M.S. yakalandı. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmanda kavunların arasına gizlenmiş vaziyette 5 paket halinde toplam 4 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.