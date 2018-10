Uzman Dr. Derici: "Emzirmek en güzel aşıdır"

Sabahat Derici, emzirmenin önemine vurgu yaparak, "Emzirmek bir annenin çocuğa vereceği en güzel aşıdır" dedi.

Emzirmenin bebeğe ve anneye sayılamayacak kadar faydası olduğunun altını çizen Sabahat Derici, anne sütüyle beslenmek bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın görülme sıklığında belirgin bir azalmanın olduğunu söyledi.

Tıbbi şartlar elverdiği sürece beslenmeye doğumdan hemen sonra başlanılması gerektiğini ifade eden Özel Can Hastanesi Sabahat Derici, "Erken emzirme tip 2 diyabet, hipertansiyon, obezite ve metabolik sendrom gibi bir takım erişkin hastalıklarından korur. Anne sütüyle beslenen süt çocuklarında besin alerjileri, ani bebek ölümleri daha nadir görülür. Emziren annelerde rahim daha kısa sürede toparlanır. Gebelikler arası süre uzar ve meme ve yumurtalık kanseri riski daha az görülür" şeklinde konuştu.

Anne sütüyle beslenme anne bebek bağlanmasını güçlendirdiği gibi annenin de öz güvenini artırdığını kaydeden Uzman Dr. Derici, "Anne sütünü bebek tercihen 6 ay olmak üzere en az 4 ay boyunca olmalıdır. Anne her beslenmede her iki memeyi de vermeli, son beslenmede en son hangi meme verildiyse bir sonraki emzirmede o memeden emzirmeye başlanmalıdır. İlk meme verildikten sonra bebek uykuya dalıp, diğer memeyi reddedebilir. Daha iyi süt üretimi ve memenin tamamen boşatılması için ikinci memeyi vermeden, birinci tamamen boşaltılmalıdır. Anne sütü her bebek için en taze, en güvenilir, en temiz, mikropsuz besindir. Hazırlama gerektirmez. İshal, kolik, kabızlık gibi yakınmalar daha nadir görülür. Bebeğin su ihtiyacını tam karşıladığı için su verilmesine gerek yoktur. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur" diye konuştu.

Öte yandan görevli Cem Çiçek ve uzman ebeler, hastanede doğum yapan anne ve eşlerine ‘Emzirme ve Bebek Bakımı' eğitimi verdi. Anne ve babalar, merak ettikleri soruların yanıtlarını Dr. Çiçek ve ebelerden aldı.