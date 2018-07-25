Derinin korunması için yiyeceklerden kalkan da oluşturulabileceğini belirten Uzman Dr. Karaca, "Güneşin derimizde oluşturduğu kimyasal tepkimeler nedeniyle deri kanseri gelişimi kolaylaşabilir. Bu tepkimeleri geri döndürebilecek maddeleri besinler yoluyla daha çok alırsak derimizde kanser gelişme riskimizi azaltabiliriz" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Karaca, kimilerinin bronzlaşma sevdasından kimilerinin ise korunmasız güneş altında saatlerce çalışmasından dolayı derilerinin daha erken yaşlanıp kırışmasına, daha da önemlisi ben ve cilt kanserine davetiye çıkardığını kaydetti. Yaz mevsiminde günlerin uzamasıyla birlikte güneşin zararlı etkilerine daha çok maruz kalındığını ifade eden Uzman Dr. Karaca, bunun sadece deniz kenarında olduğunu düşünmemek gerektiğini söyledi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, "Dış ortamda çalışanlar da güneşin deri üzerindeki etkilerinden nasibini almaktadır. Benlerin gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra güneş de etkilidir. Özellikle çocukluk döneminde zararsız gibi düşünülen güneş yanıklarını sık geçiren kişilerde daha fazla ben bulunur. Vücuttaki ben sayısının artmasıyla da oldukça ciddi ve hatta ölümcül bir tür deri kanseri olan ‘Melanom’un gelişme riski artmaktadır. Ailesinde deri kanseri bulunan, açık ten-göz ve saç rengine sahip kişilerde riskli ben gelişimi daha sık görülür. Bu riskli benlerden deri kanseri gelişebilmektedir. Melanom riskini arttıran sebeplerden bir diğeri de yaz döneminde yapılan kısa süreli ancak yoğun şekilde güneşe maruz kalınan güneş banyolarıdır. Dolayısıyla deri kanserinin önlenmesi için üzerimize düşen güneşten korunmaktır. Bunu gerek bunun için özel üretilmiş giysiler ve güneş koruyucu kremler ile gerekse güneşe doğrudan çıkmayarak gerçekleştirebiliriz. Güneş kremlerini seçerken en az 30 SPF değerine sahip ve hem UVA hem de UVB ışınına koruyuculuk göstermesine dikkat edilmeli. Güneş kremleri güneşe çıkmadan 15 dakika önce sürülmeli ve her 3-4 saatte bir, deniz-havuz-duş sonrasında tekrarlanacak şekilde uygulanmalıdır. Güneş kremi uygulamalarında genellikle el ve ayaklar ile ense, kulak üstleri ve özelikle saçları dökülmüş erkeklerin saçlı derisi ihmal edilebildiğinden bu bölgelerin unutulmaması gerektiğini tekrar hatırlatalım" dedi.

Kanser riski nasıl azaltılabilir?

Güneşin deride oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucu deri kanseri gelişiminin kolaylaşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karaca, antioksidan yiyecek tüketimiyle bu sürecin zorlaştırılabileceğini söyledi. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneşin neden olduğu tepkimeleri geri döndürebilecek maddeleri besinler yoluyla daha çok alırsak derimizde kanser gelişme riskimizi azaltabiliriz. Örneğin; antioksidan özelliğe sahip C vitamini içeren portakal, greyfurt, şeftali, çilek, kivi, ananas, şeftali, kırmızı ve yeşilbiber, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar; E vitamini içeren ayçiçeği çekirdeği ve yağı, badem, yer fıstığı, avokado, domates, zeytin ve somon bizi koruyan besinlerden bazılarıdır. Ayrıca içinde A vitamini içeren havuç, tatlı patates, kuru kayısı, ıspanak, yumurta, karaciğer, keçi peyniri gibi yiyecekler ise deri hücrelerinin çoğalmasını düzenleyerek deri kanseri gelişme riskini azaltabilirler."