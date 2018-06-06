Uzmandan “Çocuğunuzun başarısını karne ile ölçmeyin” uyarısı

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecan verici bir belge olan karnenin öğrencinin mevcut gelişim durumunu gösterdiğini belirten Özel Üç Elma Anaokulu kurucularından Psikolog Bahar Güneş, sonuçları etkileyen pekçok faktör olduğunu ifade etti. Anne ve babaların çocukların başarısını sadece karnedeki notları üstünden değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Güneş, karnenin yalnızca öğrencinin performansını yansıtmadığını, aynı zamanda aile, öğretmen ve okulun da performans raporu olduğunu söyledi.

Karnenin yalnızca bir sonuç olduğunu kaydeden Psikolog Bahar Güneş, çocuğun bazı derslerde daha düşük puanı olmasının, onun bilgi düzeyini göstermediğini, bu nedenle düşük puanların cezalandırma; yüksek puanların da ödül aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Çocuklarınızı cezalandırmayın”

Cezalandırmanın çocuğu motive etmediğini, aksine onu daha da olumsuz etkilediğini belirten Güneş, “Çünkü cezalar kimseye neyi ve nasıl yapması gerektiğini öğretmez, sadece kötü notları olduğu için çocuğa korkmayı öğretir. Ceza ile yaklaşılır ise çocuk bir iç disiplin ve motivasyon geliştirme olanağı da bulamamış olur. Karnenin bir fırsat olarak kullanılıp, bu sürecin bir öğrenme olarak ele alınması ve neler yapılırsa daha iyiye gider buna bakılması gerekir” diye konuştu.

“Öğrenciye doğru yaklaşım önemli”

Karnesinde zayıf notu bulunan öğrenciye en doğru yaklaşımın yollarını da anlatan Psikolog Bahar Güneş, sözlerine şöyle devam etti: “Yarıyıl ya da yıl sonu yaklaşırken, sürekli karnenin nasıl geleceğinden ve beklentinizden bahsetmeyin. Mutlaka iyi bir karne beklediğinizi vurgulayıp, çocuğunuzun korku ve kaygı duymasına neden olmayın. Karnesi hakkında çocuğunuza değerlendirme yapma olanağı tanıyın. Karnesinde zayıf not var ise bunları nasıl yükseltmeyi planladığını sorun. Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı, kaba davranmadan net bir şekilde anlatın. Başarısı için arkasında olduğunuzu hissettirin ve nasıl yardımcı olacağınızı açıklayın. Sevginizi koşula bağlamayın. Çocuğunuza karnesi iyi de kötü de olsa onu sevdiğinizi hissettirin. Böylece karneden daha önemli olduğunu hissetsin. Çocukların yaz tatilinde dinlenmesi ve enerji toplaması gerekiyor. Karnesi nasıl olursa olsun, çocuk tatilde dinlenmeli, bir sonraki dönem için ailesi, ‘Matematik, fen dersini çalış’ demek yerine okulun verdiği çalışmaları nasıl yapacağı konusunda çocukla birlikte plan yapmalıdır. Böylece çocuk da program ve plan yapabilme alışkanlığı kazanır.”