Uzmandan “Kısırlık tedavisi için geç kalmayın” uyarısı

Dr. Haşmet Mesut Özsoy, “Kadın ve erkekte kısırlığın işaretleri olabilecek durumlar bilinirse geç olmadan doktora başvurup uygun tedaviye başlanılması önemli” dedi.

Özel Ege Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, halk arasında kısırlık olarak da bilinen infertilite hakkında detaylı bilgi verdi. Kısırlığın, bazı kadınlarda hiçbir belirti vermediğini anlatan Özsoy, “Kısırlık çoğu kadın için pek çok işaretle sinyal vermektedir. Üreme çağındaki kadınlarda en basit kısırlık belirtisi adet kanamalarındaki düzensizliklerdir. Erkeklerde kısırlık belirtileri kadınlardakinden çok daha az sayıda ve az fark edilebilir düzeydedir. Yalnızca kadını etkileyen genel faktörler içinde yaş, sigara içimi, cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar, aşırı kilolu ya da zayıf olmak sayılabilir” diye konuştu.

27 yaşından sonra döllenme kabiliyetinin hızlı bir şekilde azalmaya başladığını, 35 yaşından sonra ise döllenme yeteneğinin belirgin bir şekilde düştüğünü kaydeden Özsoy, “Yumurtalık rezervi açısından, 40 yaşında bu oran yalnızca yüzde 3’tür. 44 yaş ve sonrasında hamile kalma ihtimali tedavi olmasına rağmen oldukça düşüktür. 35 yaş üzerinde olanlar için bu süre 6 ay olarak önerilmektedir” dedi.

Kısırlığa neden olabilecek diğer etmenleri de anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, şöyle konuştu: “Sigara içen kişilerde, içmeyenlere göre kısır olma ihtimali, yüzde 65 civarında fazlalık göstermektedir. Cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar, kısırlığa sebebiyet verebilir. Vakit geçirmeden tedavi olarak, üreme sisteminde hasarların kalması önlenebilir. Fazla kilolu ve obez kadınların, kısırlık tedavisinde elde edilecek başarının düşebildiği ve tedavi ücretini arttırdığını, aynı zamanda hamile kaldıkları zaman, yüksek riskli gebe olma oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Kemoterapi, kısırlık için oldukça yüksek risk etkenidir. 3 kür kemoterapi sırası, yumurtalıklarda bulunan yumurta miktarını azaltırken, 4 kür kemoterapi ardından, hormon seviyesi menopozal düzeylere kadar gelmektedir. Genel olarak, 35 yaşın üzerinde olan kadınlarda görülen çikolata kisti de kısırlığa neden olabilir.”