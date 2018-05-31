Uzmandan, “Lösemiden kurtulmak mümkün” açıklaması

Dr. Refik Emre Çeçen, son yıllarda gelişen tedavi yöntemleri ve destek tedavi olanakları ile lösemide tam iyileşme oranlarının yüzde 80’lere ulaştığını açıkladı.

Lösemi’nin çocukluk döneminde en sık görülen kanser tipi olduğunu kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Refik Emre Çeçen, “15 yaşından küçük çocuklardaki tüm kanserlerin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturur. Vücudumuzu savunma görevi olan ve beyaz kan hücreleri olarak bilinen lökosit hücrelerinin hastalığıdır. Olgunlaşmasını tamamlayamayan ve kontrolsüz çoğalan hücreler kemik iliğini doldurur ve diğer organlara yayılır. Sağlıklı ve normal hücrelerin sayısı giderek azalır. Yavaş ortaya çıkan ve kronik olarak adlandırılan tipler yerine, hızla ortaya çıkan ve akut olarak tanımlanan tipler çocukluk çağında daha sık görülür. En sık rastlanan tipi akut lenfoblastik lösemi (ALL) olup, akut miyeloid lösemi (AML) daha nadirdir. Bazı çocuklarda lösemi görülme riskinin daha yüksek olduğu bilinmesine karşın, çoğu hastada hastalığın nedeni saptanamaz” dedi.

Lösemide belirti ve bulgular kemik iliği veya diğer organların tutulumuna bağlı ortaya çıktığını söyleyen Çeçen, “Ateş yüksekliği, lenf bezeleri veya karaciğer/dalak büyümesi en sık görülen belirti veya bulgulardır. Kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve solukluk saptanabilir. Kemik veya eklem ağrıları, yürüyememe, topallama görülebilir ve bu durumda ortopedik hastalıklarla karıştırılabilir. Burun kanaması ve ciltte (özellikle bacaklarda) kırmızı lekeler veya morarmalar olabilir. Karın ağrısı, kusma, baş ağrısı, nefes darlığı ve idrar yapamama daha nadir rastlanan belirtilerdir. Yakınmaların ortaya çıkması ile tanı alma zamanı arasındaki süre hastaların çoğunda bir ay veya daha kısadır. Kemik iliği örneği alınıp gerekli incelemeler yapılması sonucu tanı konur ve tiplendirme yapılır” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri

Löseminin tedavi edilmezse kesinlikle ölümcül olan ve tedaviye iyi yanıt vermesi durumunda tamamen iyileşme sağlanabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Çeçen, “Çocuk hematolojisi/onkolojisi bölümünün olduğu ve tam donanımlı özel merkezlerde tedavi edilebilir. Kemoterapi olarak adlandırılan ilaçla tedavi temel tedavidir. Bazı durumda ışın tedavisi (radyoterapi) veya nadiren çeşitli cerrahi girişimler gerekebilir. Hastanın yaşı, hastalığın tipi ve biyolojik özellikleri, tedavi yanıtı gibi faktörlere göre verilen ilaçlar, tedavi süresi ve başarı oranları değişkendir. Tedaviye yanıt vermeyen veya tekrar eden hastalarda yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli uygulanabilir. Son yıllarda gelişen tedavi yöntemleri ve destek tedavi olanakları ile tam iyileşme oranları yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu oranlar Principles and Practice of Pediatric Oncology adlı çalışmada da gösterilmiştir” dedi.