Uzmanından Ramazan’da doğru beslenmenin önemi

Sahur ve iftar yemeklerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Özel Ege Şehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ali Mutlu, “Sahurda, bizi gün boyu tok tutabilecek protein ağırlıklı öğünler tüketilmelidir, iftarda ise hafif yemeklerin tercih edilmesi gerekir” dedi.

Oruç tutacakların sahurda protein ağırlıklı olarak beslenmesi gerektiğini ifade eden Mutlui “Bu protein; süt, yumurta ve peynirden karşılanabilir. Çok açlık çekenlere, yanına kurubaklagil yemeklerini öneriyoruz. Bu proteinlerin yanında, tam tahıllı ekmek tüketilmesi gerekir. Ramazan pidesi ise hem kalori hem de beyaz undan yapıldığı için sahurda tüketilmesini önermiyoruz. İftarda ise ilk başta çorba, hurma gibi sindirimi çalıştırabilecek besinlerle başlayıp; ardından, diğer yemek gruplarına geçilmesi gerekir. Hatta, çorba içildikten sonra bir 10 dakika ara verilmelidir. Eğer ara verilemiyorsa, hem vakit hem sindirime hazırlanma açısından bir salata eklenebilir. Bundan sonra, yağsız olmak şartı ile et veya zeytinyağlı sebze yemeklerine geçilebilir. Pide yemek isteyenler, bir avuç içi kadar tüketebilirler. Meyve ya da tatlıyı hemen yemek uygun değildir. Özellikle, içinde bulunduğumuz yaz aylarında şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Daha sonrasında; ihtiyaç duyulursa, küçük bir ara öğün daha ilave edilebilir. Bu öğünde de; süt, ayran, yoğurt gibi protein değerleri olan yiyecekler tercih edilmeli ve kabızlık gibi sorunlara neden olmaması açısından; ara öğün lifli olmalıdır. Su ihtiyacımızı da kontrol altına almamız için; iftar ve sahur arasında 8-10 bardak yani 2 litre civarı su tüketmeliyiz” dedi.

“Mutlaka sahura kalkın”

Oruç tutacak kişiler, geceden yiyip yatmaması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ali Mutlu, “Mutlaka sahura kalkmalıdır. Aksi takdirde, 16 saatlik açlık süresini 20 saatlere çıkartmış olurlar. Bu da gün içerisinde, açlıktan şekerinin daha çok düşmesine sebep olur. Sahurda yenilenlerin sonrasında, hemen uykumuza dönebileceğimiz hafiflikte olunması gerekir. Ayrıca, aşırı çay tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı çay tüketimi, vücudun su kaybına sebep olur. Alışkanlığımız varsa; açık çay, süt veya su daha besleyici olacaktır. Gün içerisinde, aktivitemiz düştüğü için; bazal metabolizma hızımız da düşer. Bu yüzden, beslenme tarzımız ramazanda yeniden planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.