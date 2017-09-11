Uzmanlar: “Öğrenme güçlüğü okul sevgisini yok etmesin”

Eğitimci ve ailelere bu dönemde büyük görev düştüğünü belirten uzmanlar, öğrenme güçlüğü yaşayan ve erken tanı konulmayan öğrencilerin yıl içerisinde sıkıntılarının artabileceği ve okuldan uzaklaştığını kaydediyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, okuma güçlüğü (Disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (Disgrafi), sayısal (matematik) güçlüğü (Diskalkuli) olarak tanımlanan öğrenme güçlüğünün belirlenememesi durumunda çocukların okul yaşamlarının çileye dönüştüğünü söyledi. Çocuğun okula hazır oluşunun ve akademik olgunluğunun başarıyı etkilediğini kaydeden Oral, “Ülkemizde zaman zaman eğitimcilerin ve doktorların yanlış yönlendirmeleri veya ailelerin çocuğun farklılığını gözden kaçırmaları nedeniyle tanı konulması gecikiyor. Bu durum çocuğun okul başarısını etkiliyor. Bir süre sonra kendisini yetersiz hisseden birey okuldan soğuyor” dedi.

“Çocukların hayatı etkilenmesin”

Özel öğrenme güçlüğünün konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik ve akıl yürütme yeteneklerinin kullanılmasındaki güçlüklerle kendini gösterdiğini belirten Oral, akademik başarısızlığın kişinin hayatını etkilediğini, bunun için eğitmenlerin ve velilerin çocukları iyi izlemesi gerektiğini bildirdi. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin zeka düzeylerinin normal ya da normalin üzerinde olduğunu ifade eden Oral, “Son derece yetenekli ve zeki oldukları halde, bireylerin neden sınıfın gerisinde kaldığı, okuma ya da yazmayı öğrenemediği, ödev yapmak istemediğini anlamlandırmak aileyi ve eğitimciyi zorlayabilmektedir. Akademik hayatta zorlanan, kendini yaşıtlarından farklı hisseden, anne baba ve öğretmenleri ile ilişkileri bozulan çocuklar davranış problemleri göstermeye başlayabiliyor. Kendini ifade edemeyen ve sürekli başarısızlık duygusu yaşayan çocuklar haline gelirler. Bu sorunları yaşayan çocuklar zaman içerisinde okula gitmek istememektedir” diye konuştu.

“Belirtilere dikkat!”

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların dikkatlerinin kısa sürede dağıldığını anlatan Oral, şunları söyledi:

“Günlük işleri başlatma ve sürdürmede güçlükler çekerler. Motor koordinasyonları zayıftır. Sakarlık, beceriksizlik görülür. Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır. İşitsel ayrımlaştırmada güçlük çekerler, bazı harfleri karıştırırlar. Yönergeleri unuturlar, dinlemiyor gibi görünürler. Dil gelişimi bir kısmında gecikmiştir. Kendilerini ifadeleri yetersizdir. Dağınıktırlar ve zamanı iyi kullanamazlar. Mesafe ve ölçümlerde zorlanırlar. Zamanı karıştırırlar. Düşünmeden davranırlar, acelecidirler. Okumayı sökememe, yavaş, hatalı okuma, yazı bozuklukları, ters ayna hayali yazma gibi her biri farklı sayıda, farklı yoğunluktaki bu belirtileri gösterebilirler.”