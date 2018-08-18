Uzmanlardan acemi kasaplara erken uyarı

Kurban Bayramı’nda her yıl karşılaşılan yaralanmalara karşı uzmanlar uyardı. Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, meydana gelebilecek olası yaralanmalara karşı ilk yardımın önemine vurgu yaptı. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, “İlk yardım, sağlık çalışanı olmayan kişilerin, sağlık çalışanları gelene kadar ya da yaralı hastaneye ulaşana kadar yapılan iyileştirme çalışmasıdır. Sakatlıkların ve uzuv kayıplarının önlenmesine, yaralının hayatta kalmasına imkan verir. İlk yardım herkesin sorumluluğudur. Kendisi, eşi, çocuğu, komşusu veya sokakta hiç tanımadığı kişiler için gerekebilir. Doğru ilk yardım bilgisinin önemi Kurban Bayramı’nda daha çok önem kazanıyor. Yapılan küçük bir müdahale kişinin hayatında önemli bir etki yaratıyor” dedi.

“Kanamayı durdurun”

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Ertan, “Kanamayı temiz bir malzeme ile durdurmak çok önemli. Kanamanın durdurulması filmlerde olduğu gibi kola veya bacağa ip bağlamakla, turnike yapmakla olmuyor. Durdurulması zor kanamalarda turnike yapılması uygundur. Yaşanabilecek bir kesi veya kopma durumunda en uygun hareket kanayan yere temiz bir bezle baskı yapmak ve kanayan bölgeyi kalp seviyesinin üstüne kaldırmaktır. Yaralanma eldeyse el yukarı kaldırılmalı, ayaktaysa kişi yere yatırılmalıdır. Kan kaybı yaşayan kişinin yere yatırılması bayılma ve ikinci yaralanmaların ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir” dedi.

"Son çare turnike olmalı"

Acemi kasapları da oluşan kesi ve yaraları temiz tutması konusunda uyaran Doç. Dr. Cem Ertan, “Yapılan tüm müdahalelere rağmen kan akışı durmazsa nabız olan büyük damarlara baskı uygulamak en doğru harekettir. Yaralanma ellerdeyse, kolun omuzla dirsek ile orasında kalan bölgenin iç kısmına elle baskı yaparak kan akışını azaltılmalıdır. Turnikeyi durdurulamayan kanamalarda öneriyoruz. Basit kesilerde turnikeyi önermiyoruz” diye konuştu.

“İyi muhafaza edin”

Kesici alet yaralanmalarının ardından uzuv kopması yaşanması halinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ertan, “Kurban Bayramı’nda çoğu zaman uzuv kopmaları meydana gelebiliyor. Bu konuda birçok yanlış uygulama ile karşılaşıyoruz. Ancak doğru olan uygulama kopan uzvu veya parçayı ilk olarak temiz bir beze sarmak ve su geçirmez torbaya koymaktır. Başka bir torbaya da buz koymalı ve uzvun direkt buz veya su ile temasını önlemeliyiz. Uzvun bozulmasını önlemek için torbaların etrafının kuru bezle sarılması çok önemli. Kuru kalması sağlanmalı. Bozulmasını engellemek için bu önemli. Uygun şartlar altında 6 saate kadar çok iyi fonksiyonla yaşatılan uzuvlar var” dedi.

"İşi bilenlere bırakın"

Doç. Dr. Cem Ertan, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımız ellerindeki keskin aletleri kullanırken amatörce davranmamalı ve dikkatli olmalılar. En küçük bir ihmal ağır yaralanmalara veya uzuv kaybetmeye varan sonuçlar doğuruyor. Yaralanan kişiler hastaneye gelmekten çekinmesinler, yaraya bilinçsiz şekilde müdahalede bulunmasınlar. Çünkü bu durumun bir de enfeksiyon boyutu var. Yaralarını basitse yıkayıp temizleyip baskı uygulayıp hastaneye gelsinler. Ama mümkünse bu işi profesyonellere bıraksınlar” şeklinde konuştu.