Uzmanlardan, “Göz sağlığını korumak için doğru beslenin” uyarısı

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, çocukların 1, 3 ve 5 yaşlarında, yetişkinlerin ise yılda bir kez göz muayenesi olması gerektiğini söyledi.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gözle ilgili herhangi bir şikayet olmasa bile olası risklerin erken tespiti için uzman hekimler tarafından yapılacak kontrolün önem taşıdığını dile getirdi.

Göz sağlığını korumak için alınması gereken bir dizi önlemler olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Gözü yoran televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakmayın. Kitap okurken gözünüzle kitap arasında en az 30 cm mesafe olmasına dikkat edin. Çok az ya da çok fazla ışıkta okuyup yazmayın. Göz hastalıklarına neden olan bazı mikroplara karşı gözlerinizi temiz tutmaya özen gösterin. Doğru güneş gözlüğü kullanmanın da gözlerinizi güneşin UV ışınlarına karşı koruyacağını unutmayın” diye konuştu.

“Göz sağlığı için doğru beslenin”

Doğru beslenme ve vitaminlerin, görme problemlerinin önlenmesinde yardımcı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, omega 3 yağ asitleri, çinko, C ve E vitamini almanın katarakt gibi yaşla ilgili olan görme problemlerinin önlenmesinde fayda sağlayacağını kaydetti.

Kaşkaloğlu, “Ispanak gibi yeşil ve yapraklı sebzeleri, somon, ton balığı ve diğer yağlı balıklar, yumurta ve diğer protein kaynakları, portakal ya da turunçgiller ailesine ait diğer meyveleri ya da meyve sularını düzenli tüketmek göz sağlığı için önem taşıyor” diye konuştu.

Sigara içenlerin göz sağlığı açısından risk taşıdığını da belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, sigaranın, katarakta yakalanma ve gözlerdeki sinirlerin zarar görme olasılığını artırdığını da sözlerine ekledi.