Uzmanlardan “Miyom tedavisini ihmal etmeyin” uyarısı

Dr. Feyza Ağaca Güler, miyomlara üreme dönemindeki kadınlarda daha sık karşılaştıkları bilgisini verdi.

Miyomların ultrasonla görüntülenebildiğini kaydeden Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, “Miyomlar, rahimin iyi huylu urlarıdır ve yaklaşık her 4 kadından birisinde görülmektedir. Miyomların kesin ortaya çıkış sebepleri bilinmemekle beraber, östrojen hormonunun büyümesindeki etkisi önemlidir ve bu sebeple üreme dönemindeki kadınlarda daha çok şikayete sebep olabilmektedir. Hastalarda oluşturdukları şikayetler yerleşim yerleri ve boyutlarına göre değişebilmektedir” diye konuştu.

Miyomların tedavisinin boyuta ve yerleştiği yere göre planlandığını dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Miyomların ilaçla tedavisi sadece şikayetleri geçici süre kontrol altına almak için uygulanabilir. Miyomların ilaçla kaybolması mümkün olmamaktadır. Miyomların kesin tedavisi cerrahidir. Laparaskopik (kapalı), laparatomik (açık) ve histereskopi yöntemleri ile miyomlar çıkartılabilir. Hangi yöntemin uygulanabileceğine bilimsel sınıflandırmalar ışığında hekim karar verir. Hastaların jinekolojik şikayetlerini ihmal etmemeleri, gebelik istemi olan tüm çiftlerin öncesinde jinekolojik muayenelerinin yapılması önemlidir.”