Uzmanlardan 'obeziteyi arkadaş desteğiyle yenin' tavsiyesi

Dr. Tufan Ergenç, mide küçültme ameliyatlarının başarısında aile ve arkadaş desteğinin önemli bir faktör olduğunu belirtti. Bu desteğin bilimsel olarak kanıtlandığını anlatan Op. Dr. Ergenç, “Bu dönemde hastanın sosyal çevresinden edineceği destek her zamankinden daha fazla olmalıdır” dedi.

Dr. Tufan Ergenç, obezite cerrahisi sonrası bilinmesi gerekenleri anlattı. Obezite ameliyatı geçiren bireylerin hayatındaki değişiklikler konusunda bilgi veren Op. Dr. Ergenç, hastaların iyileşme süresi, diyet ve egzersiz anlayışlarının yenilenmesi ile sosyal hayatlarındaki değişiklikler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Obezite cerrahisi sonrası bireylerin hayatında ve yaşam tarzında 1 ile 6 hafta arasında iyileşme gerçekleştiği, obeziteyle ilişkili birçok problemin ortadan kalktığı söyleyen Op. Dr. Ergenç, sağlıklı kilo kaybının devamı için ise bireyin önceki hayatında uyguladığı diyet ve egzersizlerin de değişmesi gerektiği vurguladı.

Ameliyat sonrası iyileşme süresini anlatan Op. Dr. Ergenç, "Ameliyat sonrasında birey, 2-3 gün hastanede gözlem altında kalır ve 3 gün ile 2 hafta arasında iş ve sosyal hayatına rahatlıkla geri dönebilir. Tamamen iyileşme ise birkaç hafta arasında gerçekleşmiş olur. Bu dönemde beslenme ilk olarak sıvı gıdadan yarı katı ve katı gıdalara yavaş bir şekilde geçiş olur" dedi.

Hastaların merak ettiği konulardan biri olan kilo verme hızı ve süresi hakkında ise Op. Dr. Ergenç, "Obezite cerrahisinden sonra ilk ay yüzde 10 devam eden aylarda ise yüzde 8 olarak gerçekleşir. Başlangıç kilosuna bağlı olmakla birlikte yaklaşık 6-12 ay içinde hastalar ideal kilolarına ulaşırlar" diye konuştu.

Obezite cerrahisinden sonra kilo kaybının yanında sağlıkla ilgili birçok problemin ortadan kalkacağının vurgusunu yapan Op. Dr. Ergenç, yapılan bilimsel araştırmalarda astım hastalığından yüzde 82 oranında, kalp-damar hastalığında yüzde 82, depresyon yüzde 55, diyabet yüzde 83, migren yüzde 57, uyku apnesinin yüzde 74 ile 90 arasında ve birçok hastalığın tedavisinde belirli oranda iyileşme sağlanacağını belirtti.

Diyet ve beslenmenin önemli bir prosedür olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ergenç, "Diyet ve egzersizler kişiye özel bir şekilde detaylı olarak uygulanmalıdır. Günlük egzersizler kilo kaybınızı sağlamada büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında en önemli başarı faktörünü aile ve arkadaşlardan edinilecek destek olarak tanımlayan Op. Dr. Ergenç, "Bu dönemde hastanın sosyal çevresinden edineceği destek her zamankinden daha fazla olmalıdır. Sosyal yaşamda kişinin öz güven sahibi olması, kendini kalabalık ortamlarda daha ifade etmesi, bireyin özgür hissetmesi gibi birtakım psikolojik ve sosyal kazanımlar sağlanır" ifadelerini kullandı.