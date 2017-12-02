Uzmanlardan "soğuklarda kalbinize yenilmeyin" uyarısı

Dr. Cevad Şeküri, soğuk havaların kalbi besleyen damarlarda spazma neden olabileceğini söyledi.

Kalp damar hastalığının dünyada en önemli ölüm sebebi olduğunu hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şeküri, özellikle soğuk havalarda kalbin direncinin azaldığına dikkat çekti. Kalbi 3-4 milimetre çapında çok ince damarların beslediğini ve soğuk havaların bu çok ince damarlarda spazma neden olabildiğini kaydeden Doç. Dr. Şeküri, "Soğuktan kalbimizi de korumalıyız" dedi.

Kalp damar spazmının koroner damar hastalarında olduğu gibi sağlıklı damara sahip bireylerde de ortaya çıkabileceğini anlatan Doç. Dr. Cevad Şeküri, "Uzun süren kalp spazmında kalp krizi ve neticesinde kalp durması oluşabilir. Kalp spazmının en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Ayrıca nefes darlığı, bayılma ve ritim düzensizliğine yol açabilir. Çok aşırı soğuk havalarda vücut ısısı 35 derecenin altına düşebilir. Bu durumda bilinç bulanıklığı, hareketlerde azalma titreme ve uyku hali yaratabilir. Özellikle kış sporlarına ilgi duyan bireylerde bu durum çok daha önemlidir. Soğuk ve rüzgarlı havalarda ağır ve yoğun bir şekilde yapılan sporlar kalp yönünden çok sakıncalıdır. Soğuk havalar ayrıca hipertansiyonu olan hatta olmayanlarda bile tansiyon yüksekliği ataklarını tetikleyebilir. Kalp yetmezliği olanlarda soğuk algınlığı, akciğer ve solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilir, kalp dengesini bozabilir. Kalp yetmezliği bulguları kötüleşebilir" ifadelerini kaydetti.

Bunlarla birlikte soğuk havaların kalp ritim bozukluğunu başlatabileceğine de dikkat çeken Şeküri, "Çok yeme, ağır ve yağlı yemekler, sigara ve alkol tüketimi soğuk havanın etkisiyle kalp spazmını tetikletebilir. O nedenle kalbinizi soğuktan koruyun, soğuklarda kalbinize yenilmeyin" şeklinde konuştu.