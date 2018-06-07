Uzmanlardan, “Tatilde çocuğunuz doğayla buluşsun” uyarısı

Uzmanlar, eğitimin yaz aylarında da devam etmesi görüşünü savunuyor ancak bunun ölçülü bir şekilde yapılması şartı aranıyor.

Tüm dönem boyunca çalışan öğrencilerin dinlenmeleri, eğlenmeleri ve okul dışı faaliyetlere daha rahat katılabilmeleri için tatile mutlaka ihtiyaçları olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Durgel Jagtap, yaz tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Ailelerin çocuklarının dönem boyunca özlediği ve yapmak istediği aktiviteleri dikkate alması gerektiğini vurgulayan Jagtap, “Öncelikle aileler çocuklarına seçenekler sunabilirler ancak unutulmaması gereken bu tatilin çocuklar için olduğudur. Çocuğun dönem boyunca özlediği ve yapmak istediği aktiviteler neler ise bunları gerçekleştirmesi için fırsatlar sunulmalı. Yaz döneminde tatile gitmek, yeni yerler, tarihi ve doğal güzellikleri gezmek hem çocuk-anne-baba ilişkisini yakınlaştıran bir deneyim olacak hem de çocuğun ufkunu genişletecektir. Bunun için aileler deniz kenarı, yayla gibi havanın daha uygun olduğu alanlara gidilebilir. Burada çocukların doğayla iç içe zaman geçirmeleri sağlanabilir. Şehirden ayrılamıyorlarsa ise oyun parkı, sinema, tiyatro, müze gezileri gibi aktiviteler planlanabilir” dedi.

Yazın, dönem boyunca okulda öğrenilen bilgilerin unutulabileceğine, bu nedenle de yaz okullarının tercih edilebileceğini belirten Dr. Jagtap, ideal yaz okullarının nasıl olması gerektiği hakkında şu bilgileri verdi: “Genellikle öğrencilerin yaz başında okul testlerinden aldıkları puanların yaz sonunda aynı testlerden aldıkları puanlardan daha yüksek olduğu görülür. Yani yazın ders çalışma yoğunluğu azalınca bir miktar unutma gerçekleşebilir. Yaz tatili hem bu unutmanın hızının azaltılması hem de dönem içinde zayıf olunan alanlardaki bilgi ve becerilerin iyileştirilmesi için akademik aktivitelerle de değerlendirilebilir.”

“İdeali 60-120 saat aralığı”

Yaz okullarının çocuklar üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyen bir araştırmanın bulgularına göre yaz okullarının özellikle orta sınıf ailelerin çocukları üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyen Dr. Jagtap, “Yaz okullarında dikkat edilmesi gereken sınıfların kalabalık olmaması, çocuklarla birebir ilgilenilebilecek ortamların olması ve programın 60-120 saat aralığında olmasıdır. Anne ve babaların çocuğun yazın alacağı derslere destek vermesi, çocukla ilgilenmesi de olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Kısaca, akademik açıdan ihtiyaç hissedilen alanlarda çocukların yazın ders alması ya da anne ve babadan destek alması sağlanabilir. Ancak bunu bütün yazın tek hedefi haline dönüştürmek, çocuğa eğlenme fırsatı sunmamak büyük bir hata olur. Son olarak da müzik derslerinin ve başka bir dil öğrenmenin çocukların zihinsel becerilerini desteklediği bilinmektedir. Bu gibi aktivitelerle de yaz dönemi değerlendirilebilir.”