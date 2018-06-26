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26 Haziran 2018 18:00

Uzunhasanlar Mahallesi’nden kültür gezisi

Aliağa Belediyesi ile muhtarlıklar işbirliğinde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Gezileri kapsamında Uzunhasanlar Mahalle Muhtarlığına bağlı vatandaşlar, İzmir’in gözde turistik bölgelerinden olan Şirince ve Maket Köy ziyareti yaptı.

Uzunhasanlar Mahallesi’nden kültür gezisi

26 Haziran 2018 18:00


Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Gezileri Aliağalılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Belirlenen kontenjan dahilinde Uzunhasanlar Muhtarlığına kayıt yaptıran vatandaşlar günü birlik tur ile İzmir’in en popüler köylerinden olan Şirince ile Maket Köyü yerinde görme imkanı buldu.


Geziye katılanlar Şirince gezisinden sonra Selçuk’ta Nazmiye ve Ayhan Çetin çiftinin çocukluk öykülerinin silinip gitmemesi için kurdukları Maket Köy Müzede, Anadolu köy yaşamı ve geleneklerini bütün ayrıntılarıyla görme şansını buldu.



Kültür gezileri devam edecek


Kentte yaşayan vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlamak, bölge tarihini tanıtmak ve vatandaşları Anadolu’nun farklı kültürleriyle buluşturmak amacı ile gerçekleştirilen Kültür Gezileri devam edecek. Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına müracaat ederek kayıt yaptırabilecek.



Aliağa Belediyesine teşekkür


Mahalle halkı adına Aliağa Belediyesi’ne teşekkür eden Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Erdoğan Halavut, “Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Gezi sayesinde hem bir arada olmanın mutluğunu yaşadık hem de bölgemizin farklı kültürlerini ve tarihi yakından tanıma fırsatı bulduk” dedi.




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