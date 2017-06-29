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29 Haziran 2017 14:01

Vahşi hayvanlara dondurma servisi

Hava sıcaklıklarının giderek artması, yalnızca insanları değil hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor.

Vahşi hayvanlara dondurma servisi

29 Haziran 2017 14:01

İzmir Doğal Yaşam Parkı hayvanları ise bu konuda hayli şanslı. Hayvanlar, özenle hazırlanmış dondurulmuş yiyeceklerle hem serinliyor, hem de karınlarını doyuruyorlar.


Hava sıcaklığının 40 derecelere yükseldiği İzmir’de, İzmir Doğal Yaşam Parkındaki hayvanların sıcaktan korunabilmeleri için havuza girmeleri sağlanıyor, buzlu meyve takviyeleri yapılıyor. Farklı iklimlerden gelen hayvanların bazılarının sıcağa dayanıksız olması nedeniyle hayvanların havuzlarda vakit geçirmesi sağlanırken, etçil hayvanlara da buzlu et servisi yapılıyor. Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarının içerisinde donduruldu. Bu buz gibi menüyü iştahla yiyen park sakinleri, hem serinledi hem de karınlarını doyurdu.



“Hayvanlar seviniyor”


Parktaki hayvanlara yazın ve kışın farklı diyetler uyguladıklarını anlatan İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, “Hayvanların serinlemesi için gölet ve şelalelerimiz var ama bazen de meyve ve sebzeleri dondurarak veriyoruz. Hayvanlar hem serinleyip hem de karınlarını doyuruyorlar. Hava sıcaklıkları 40 derecelere yaklaşınca bu uygulamamıza başlıyoruz. Hayvanlar da çok seviniyor bu uygulamaya. İnsanlar dondurma yediğinde nasıl serinliyorsa hayvanlarda da aynı şey söz konusu” diye konuştu.



Fil ailesinin minik ziyaretçisi


İzmirlilerin çok sevdiği fil ailesinin üyeleri Begümcan, Deniz ve İzmir dondurulmuş yiyecekleri hortumuyla kavrayarak afiyetle yedi. Ailesi ile birlikte İzmir Doğal yaşam Parkındaki hayvanları görmeye gelen yaşındaki Ömür Ali ise devasa fillerin havuzda eğlendiği dakikaları keyifle izledi. Minik Ömür Ali, o anları kendine özgü kelimelerle çevresine anlatmayı da ihmal etmedi.


Fil ailesinin yanı sıra halka kuyruklu lemurlar, aslanlar, kaplanlar, maymunlar da buzlu gıdalarla serinledi. Ağaç dallarına asılan ve su kenarlarına konan dondurulmuş yiyecekleri yemeyi oyun haline getiren hayvanlar, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.




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