Vapur seferlerinde yeni rota Güzelbahçe

Konak, Karşıyaka ve Alsancak bağlantılı gemiler, Bakanlık izninin ardından çalışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl startını verdiği Foça ve Mordoğan seferlerinin ardından, bu yıl da Güzelbahçe’ye vapur seferi başlatıyor. Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler yapan Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilecek Güzelbahçe seferlerine Denizcilik Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı’ndan gelecek iznin ardından start verecek.

Güzelbahçe’ye çok yakıştı

İZDENİZ’in Güzelbahçe seferleri için yaptığı hazırlıklar, ilçe sakinlerini de mutlu etti. İlk vapurun iskeleye yanaştığını görünce büyük bir heyecan yaşadığını belirten Ali Arslan, “Güzelbahçelilerin her gün merakla beklediği bir olaydı. Çok sevinçliyiz. Vapuru limanda görmek bile insanın içini açıyor. Bundan sonra otobüse binmek yok. Trafiğe girmeden, denizin içerisinde huzurlu bir yolculuk yapacağız. Güzelbahçe’nin sakinliğine çok yakıştı. Ne mutlu Güzelbahçe’ye” dedi.

Hande Maytalman ise duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Uzun zamandır beklediğimiz bir olaydı. Sürekli vapur seferleri başlayacak gibi duyumlar alıyorduk. Gözümüz yollarda kaldı. Her gün Alsancak’a gidip gelen biri olarak gerçekten hayatımızı çok olumlu yönde etkileyecek bir ulaşım türünü kazanıyoruz. Güzelbahçe vapuru trafiğin büyük bir yükünü alacak. Arabalarımızı bırakıp daha keyifli, daha hızlı ve stressiz bir yolculuk geçireceğiz. Çok mutlu olduk.”

Yolcusuz ilk deneme seferini gerçekleştiren "İhsan Alyanak" vapurunu Güzelbahçe iskelesinde karşılayanlar arasında, Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri Mustafa Oğuzhan Karataş ve İlker Özeker de vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacağı Güzelbahçe seferlerinin ücretleri tam 7 TL, öğretmen 6, öğrenci ise 5 TL olarak belirlendi. İzmirliler Güzelbahçe seferleri için de “İzmirim” kartı kullanacak.