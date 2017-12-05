Variste ameliyatsız tedavi dönemi

Özgür Oktay, ameliyatsız varis tedavisinin etkili, kolay ve tekrar ihtimali az olan bir tedavi şekli olduğunu söyledi.

Bir toplar damar hastalığı olan varis, estetik sorunlara yol açtığı gibi ayaklarda ağrı, kramp, yorgunluk, ağırlık hissi, yanma, ayak bileklerinde ve parmaklarda uyuşma, kaşıntı gibi belirtilerle yaşam kalitesini azaltıyor. Özel Gözde İzmir Hastanesi Özgür Oktay, yıllardır sadece ameliyat ile tedavi edilen varis hastalığının son 15 yıldır lazer, radyofrekans, yapışkan (zamk), köpük tedavisi ve Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA) gibi ameliyatsız yeni yöntemler ile de tedavi edilebildiğini söyledi.

Ameliyatsız varis tedavisinin son yıllarda daha çok tercih edildiğini belirten Dr. Özgür Oktay, bu yöntemin etkili, kolay ve tekrar ihtimali az olan bir tedavi şekli olduğunu kaydetti.

“EVLA, başarılı sonuçlar veriyor”

Hastayı günlük aktivitelerinden ayırmadan, sağlıklı ve estetik bir tedavi imkanı sunan EVLA’nın son yıllarda kullanım sıklığının arttığını söyleyen Özgür Oktay, “Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisinde hasarlı olan damar doppler ultrasonografi ile tespit edilip işaretlenir. Tedavinin başarısı tüm bu damarın doppler ile detaylı incelenmesi ve tedavisi ile sağlanır. Hasarlı damar içine iğne ile girilerek tedavi yapılacak damara lazer fiberi yerleştirilir. Damar çevresine ısı etkisinin ve ağrının azaltılması için anestezi uygulanır. Lazer fiberi damar çapına uygun bir hızda yavaşça çekilerek hasarlı damarın tümü lazer enerjisi verilerek kapatılır. Varislerdeki basınç azalır ve gerileme hemen başlar. Kapatılan damar birkaç ay içerisinde tamamen vücut tarafından yok edilir. İşlem yaklaşık 30-45 dakika arasında tamamlanır. Diğer yöntemlere göre daha az ağrı ve morluk görülür, kanama ve yara izi yoktur. İşlem sonrası, hastalar ağrı kesici ihtiyacı duymazlar ve kişi sosyal yaşantısına hemen dönebilir” diye konuştu.