Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi, “Vatan size, aileniz bize emanet” projesini hayata geçirdi. Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürütülen projeyle; askerlere Türk ulusunun minnetini temsilen moral paketleri gönderilmeye başlandı. Aileler için de 7/24 irtibat masasından psikolojik danışmanlığa kadar, çok yönlü destekler sunulması hedeflendi.



Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi, çatışma bölgelerinde canı pahasına görev yapan askerler ile ailelerine destek olmak için Türkiye’ye örnek olacak bir adım attı. “Vatan size, aileniz bize emanet” başlıklı bir proje hazırlayan dernek; Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yaparak uygulamayı hayata geçirdi. İki ayaklı projede ilk olarak, farklı bölgelerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral paketleri gönderilmeye başlandı. Paketlerde; ev yapımı çörekler, çocukların kaleminden resimler, el yazısı mektuplar ve kitaplar gibi, manevi değere sahip özel hediyelere yer verildi.



Ailelere 7/24 destek

Projenin ikinci ayağında ise görev bölgelerine giden askerlerin, geride bıraktıkları eş ve çocuklarının maddi ve manevi desteklenmesi hedeflendi. Öncelikle, Foça’daki Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nda görevli askerlerin ailelerine yönelik olarak çalışmalara başlandı. Acil ihtiyaçlara yanıt verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verecek bir irtibat noktası oluşturulması kararlaştırıldı. Kurum ve kuruluşların desteğiyle; psikolojik ve pedagojik danışmanlık verilmesi, sağlık hizmetleri sunulması, burs imkanları yaratılması, moral gezileri düzenlenmesi gibi çok yönlü çalışmalar planlandı.



"Türkiye’yi saracak"

Ulusal birliği güçlendirecek bu projeyle, Karşıyaka’dan Türkiye’yi aydınlatacak bir ışık yakmayı hedeflediklerini anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte en çok ihtiyacımız olan şey birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Tüm unsurlarıyla kenetlenmiş bir milleti hiçbir kuvvet yıkamaz, parçalayamaz. Askeri de, kadını da, çocuğu da daha güçlü olur. Bu proje de vatanı ve milleti için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimize duyduğumuz sonsuz minnetin, toplumsal bir ifadesi olacak. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi’ni örnek çalışmaları için kutluyor; 7’den 70’e el ele vererek uygulayacağımız bu projenin kısa zamanda Türkiye’yi saracağına inanıyorum” dedi.



Milletçe mücadele için

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ da, “Yıllardır terör olaylarını üzüntü içinde yaşıyor ve izliyoruz. Güvenlik görevlilerimiz şehit olduktan sonra cenazelerinde üzülmek yerine, bundan önce onlarla el ele olmak zorunda olduğumuzu düşündük ve bu projeyi ürettik. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar çok büyük destek verdi. Karşıyaka Kent Konseyi bu projeyi bünyesine aldı. Sivil toplum kuruluşları destekledi. Karşıyaka halkı bu projeye giderek daha fazla sahip çıkarken, Türkiye’ye de çağrı yapıyoruz. Tüm STK’lar kendi şehirlerinde benzer projeler geliştirebilir. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp el ele verirsek; işte o zaman millet olarak terörle mücadele etmiş oluruz” diye konuştu.