Vatandaş, döviz bozdurmak için kuyruk oldu

Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde çığ gibi büyüyor. Erdoğan’ın çağrısına destek veren İzmirli vatandaşlardan da kentteki döviz bürolarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca sıra bekledikten sonra ellerindeki dövizleri Türk Lirasına çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirten vatandaşlar, Amerika’nın Türkiye üzerinde oynadığı ekonomik oyunun çökeceğini savundu.

İzmir’deki bir döviz bürosunda görev yapan Metin Taner de vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak gerekeni yaptığını söyledi. Döviz bozdurma kampanyasına katılanların her geçen gün arttığını dile getiren Taner, önümüzdeki günlerde döviz kurunda düşüş beklediklerini kaydetti.