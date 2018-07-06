Vatandaş talebine jet çözüm

Son olarak araçların yolun her iki tarafına park etmesi sonucu yolun daralması ve araç trafiğini zorlaması nedeniyle mahalle sakinlerinin de talebi üzerine Mersinli semtinde 2816 Sokak’ta kaldırım ve yol yenileme çalışması başlatıldı.

Araç sahiplerinin yol kenarlarını karşılıklı şekilde otopark olarak kullanması nedeniyle araç geçişleri için yeterli mesafe kalmadığından yakınan mahalle sakinlerinin isteği üzerine Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Mersinli semtinde 2816 Sokak’ta 200 metrelik mesafede yol ve kaldırım iyileştirme çalışması yapıyor. Daha önce 4 metre kaldırım ve 5.5 metre yol genişliği olan sokakta iyileştirme sonucu kaldırım genişliği 2 metreye indirildi, böylece kaldırımdan alınan 2 metrelik genişlik yola ilave edilerek yolun genişliği 7.5 metreye çıkartıldı. Yetkililer, bu iyileştirmeyle birlikte yapılandırma bittiğinde trafik akışının rahatlayacağını ve araçlar karşılıklı park etse dahi araçların geçişi için yeterli alanın olacağını belirtti. Kaldırımların beton yapıldığını kaydeden yetkililer, 200 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki kaldırım için 50 metre küp beton döküldüğü bilgisini verdi.

Yol genişledi sorun bitti

Uzun zamandır süren trafik sorununun yapılan çalışmayla ortadan kalkacağını dile getiren yetkilileri mahalle sakinleri de yakından izliyor. Zamanla araç sayısının artması ve otopark sıkıntısı nedeniyle araçların yol kenarlarına park etmesi sonucu böyle sorunlar yaşandığını dile getiren yetkililer, yapılan iyileştirme çalışmasından sonra Mersinli semtinde 2816 Sokak’ta trafiğin rahatlayacağını söyledi. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Mahalle sakinleri taleplerine hızla karşılık veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.