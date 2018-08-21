Vatandaşlar bayramın ilk gününde kurban pazarlarına akın etti

Kurbanlıklarını daha ucuza almak isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde pazarlara akın etti.

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kurbanlıklarını bayramdan önce alanların yanı sıra alış-verişini bayramın ilk gününe bırakanlar da oldukça fazla. Daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban pazarlarının yolunu tuttu. Konak Yeşildere’de kurulan pazara gelmek isteyen araçlara uzun kuyruklar oluştururken, kurbanını alanlar ise pazardan mutlu ayrıldı.

Vatandaşlar fiyatlardan memnun

Kurbanlık alan vatandaşların büyük bir çoğunluğu ilk gün olması sebebiyle fiyatların daha uygun olduğu konusunda birleşti. Pazardan koç alarak ayrılan Nilgün Yılmaz isimli vatandaş, “Daha ucuza almak için kurbanlık alma işini bayramın ilk gününe bıraktık. Fakat yine de çok fark yok” derken, oğlu Emrah Yılmaz ise "Normal günlere göre bugün fiyatlar daha uygun. Bayramdan önce bin 400, bin 500 civarında olan kurbanlığı bugün daha aşağı fiyata aldık” ifadelerini kullandı.

"Kurbanlığımızı koyacak yerimiz yoktu"

Hayvanlarını koyacak yer bulamayan ve iş yoğunluğu fazla olan vatandaşlar da kurbanlık alış verişini ilk güne bıraktı. Yer bulamadıkları için kurbanlığını ilk gün almaya geldiğini belirten İsmail Bulak, "Kurbanlığımızı koyacak yerimiz olmadığı için biz de bugün almaya geldik. Satıcı arkadaşımız biz maddi anlamda da kolaylık yaptı. Allah herkesin kurbanını kabul etsin” şeklinde konuştu.

İş yoğunlu nedeniyle bayramın ilk gününü beklediklerini kaydeden Mehmet Ersiner, "Hem iş-güç yoğunluğundan hem de daha hesaplı olur diye düşündüğümüz için mecburen bayramın ilk gününe kaldık. Fiyatlar da bugün daha uygun. Aldık gidiyoruz" diye konuştu.