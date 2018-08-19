Vatandaşlar, bıçakçılara akın ediyor

Tarihi Kemeratı Çarşısı’nda bıçakçılık yapan Uğur Yücel, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Yücel, bıçak alacak olan vatandaşlara da önerilerde bulundu.

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram yoğunluğu yaşanırken, bıçakçılar da bu yoğunluktan nasibini aldı. Bıçak imalatı ve satışı yapan Uğur Yücel, toplu kesim merkezlerinin artmasıyla geçmiş yıllara oranla bıçak satışı düşse de bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimiz oldukça yoğun. Fakat geçmiş yıllara göre satışlarımız azaldı. İnsanlar eskiden kendi kurbanlarını kendileri keserdi ve bu sebeple bayramdan önce gelip yeni bıçak alırlardı. Son yıllarda toplu kesim alanlarının fazlalaşması sebebiyle insanlar yeni bıçak almıyorlar. Bunun yerine eski bıçaklarını getirip biletiyorlar” dedi.

“Bıçak alırken deneyin”

Müşterilerin en çok kesim ve doğrama bıçağı aldığını belirten Yücel, ideal bıçak ölçülerini de aktardı. Yücel, “Müşterilerimiz kesim bıçağı ve et doğrama bıçağı alıyorlar. Hayvanlar kesildikten sonra etleri doğramak ve dağıtmak için kullanılan doğrama bıçakları şu anda fazla sattığımız ürünler. Et doğrama bıçaklarının 13-17 santimetre aralığında olması gerekiyor. Sırtının da 3 milimetre kalınlığında olması gerekiyor. Eğer bıçağın sırtı 3 milimetreden ince olursa çalışmayı ve kavramayı zorlaştıyor. Kesim bıçaklarının ise 17-18 santimetre aralığında olmasını tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiye ettiğimiz ölçüler daha ideal ölçüler. Bıçak alacak kişilerin kullanacakları bıçakları denemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Bıçaklar bilensin, hayvanlar acı çekmesin"

Kurban edilecek olan hayvanların acı çekmemesi için bıçakların çok iyi bilenmiş olması gerektiğine vurgu yapan Yücel şöyle devam etti:

"Bıçak alırken de ustasına gitmek lazım. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala her yerde bıçak satan insanları görebiliyorsunuz. Bıçak alacak olan vatandaşlarımız uzun yıllardır sadece bu işi yapan bıçakçıları tercih etmesi gerekiyor ki sorun yaşamasınlar. Bıçaklarını alan vatandaşlarımız bıçağın ağzının tekrar bilenip bilenmediğini mutlaka sorsunlar. Hayvanın acı çekmemesi lazım. Bıçağın iyi bilenmesi olmazsa olmaz. O yüzden bileme ustalarına da büyük iş düşüyor.”

Müşteriler çok memnun

Müşteri Ahmet Özcan, “Bıçak almak için geldik. Her sene mutlaka bıçak alıyorum ama bıçaktan anlamadığım için ustasına soruyorum. Onlar da bana en iyisini veriyor. Gayet memnunum" derken, Mehmet Tilaver ise "Alacağınız bıçağın keskin olması gerekiyor. Dananın acı çekmemesi lazım. Genelde bıçağı buradan aldığımız için biletmeye de buraya getiriyoruz" dedi.