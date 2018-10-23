Vatandaşların memnun kaldığı acil servise sağlık müdürlüğünden teşekkür belgesi

Dr. Bediha Salnur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ndeki hizmetlerden dolayı Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Nüket Yoldaş'a teşekkür belgesi takdim etti.

Sağlık Bilimleri Üniversite Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ndeki hızlı ve etkili hizmet, son dönemlerde dikkat çekerken, sağlık çalışanları hastaneye gelen hastalara karşı canını dişine takıyor. Bu durumdan vatandaşlarda memnun kalırken, Dr. Bediha Salnur, hizmetlerden dolayı Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Nüket Yoldaş'a teşekkür belgesi verdi.

Teşekkür belgesini Bediha Salnur'dan alan Yoldaş, verilen teşekkür belgesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Başta şehit ve gazi yakını olmak üzere tüm vatandaşlarımıza görüşlerini bizlerle paylaştıkları, teşekkür belgesini almamızı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Tüm hastane personeli olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Bu teşekkür belgesini vatandaşlarımızın memnuniyeti sonucu aldık. Amacımız halkımıza en son teknoloji ile etkili ve hızlı tedavilerini gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde hastanemizden ayrılmalarını sağlamak" şeklinde konuştu.