Vatandaştan trafik ışığı tepkisi: "İlla birilerinin ölmesi mi lazım?"

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentin en işlek caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi Zeytinli Parkı Kavşağında trafik ışıklarının olmaması kazalara davetiye çıkarırken, vatandaşlar, "İlla birilerinin ölmesi mi lazım?" diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Aliağa ilçesinde, kent en işlen noktasında yer alan Hükümet Caddesi Zeytinli Parkı Kavşağında trafik ışıkları bulunmuyor. Kavşakta ışıkların bulunmaması kazaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar, ölümlü kazalar meydana gelmeden ışıkların kurulmasını istiyor. Kavşakta meydana gelen kazalar nedeniyle zaman zaman sürücülerde kendi aralarında tartışmaya giriyor.

"Birilerinin ölmesi mi lazım?"

Zeytinli Park Kavşağında yoğun trafik olması nedeniyle yayaların da o bölgede çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Ersin Özdemir, "kavşakta trafik ışıklarının olmamasının yanı sıra yeteri kadar işaretlemeler bulunmuyor. Yayaların karşıdan karşıya geçmeleri için güvenli geçiş yerlerinde yaya geçidi bulunmuyor. Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bazı sürücülerin, kavşakta geçiş yaparken kimin ilk geçiş hakkı olduğunu bilmiyor. Ziraat Bankası istikametinden belediye istikametine giden bazı sürücüler, kavşakta hızını kesmeyerek ilk 'geçiş hakkı benim' diyerek gidiyor. Aslında kurallar gereği Zeytinli Park istikametinden Atatürk caddesi yönüne doğru giden sürücüye aittir; çünkü eş değer kavşak olduğu için sağdan gelen araç soldan gelen araca yol verir. Bu yolda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Küçük bir dikkatsizlik farklı sonuçlara neden olabilir. Ölümlü kazalara sebebiyet verilmemesi açısından yetkililerin bir an önce bu kavşağa trafik ışıklandırmaları yapmasını rica ediyoruz" dedi.

Bir başka vatandaşta, "Kavşağa trafik ışığı istiyoruz. Defalarca söylendi; illa birilerinin ölmesi mi lazım?" diye tepki gösterdi.

Öte yandan, kavşağın sürücü ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu için Aliağa Belediyesi tarafından bir rapor hazırlandığı, raporun ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildiği; ama herhangi bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.