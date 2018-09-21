Vatozlar da Körfez'e döndü

İzmir Körfezi'ndeki su kalitesini her ay düzenli olarak izleyen ve 11 farklı noktadan alınan numuneleri değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elde ettiği 17 Eylül tarihli son sonuçlar, Körfez suyundaki iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle son aylarda Karşıyaka kıyılarında oltalara takılan vatoz sayısındaki artış ise uzmanlara göre deniz dibindeki iyileşmenin işareti.

2000'li yılların başına kadar neredeyse kentin tüm atıklarının boşaltıldığı İzmir Körfezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla yeniden eski günlerine dönüyor. Körfezdeki temizlenme süreci devam ederken, yapılan ölçümlerle su kalitesindeki değişimler de düzenli olarak takip ediliyor. Belirlenen 11 istasyondan, dip ve yüzeyden olmak üzere her ay toplam 22 adet numune alan Büyükşehir Belediyesi, alınan örnekleri Hıfzıssıhha veya İZSU Laboratuvarı'nda analiz ediyor. Körfez'in farklı noktalarındaki veriler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor. Suda bulunan 'askıda katı madde', 'fekal koliform', 'toplam koliform' ve 'enterekok' adı verilen değerler tek tek izleniyor. Ayrıca anlık olarak deniz suyundaki sıcaklık, çözülmüş oksijen, PH v e tuzluluk ölçümleri de yapılıyor.

17 Eylül itibariyle alınan son raporlara göre analiz sonucu değerleri, tüm noktalarda Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen zorunlu değerlerin kat kat altında. Bu sonuçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında da yayınlanıyor.

Dip balıkları da döndü

Deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla çekilen su altı fotoğraflarıyla gözler önüne serilen Körfez'deki iyileşme balıkçıların da dikkatini çekiyor. Sahilden atılan oltalara sık sık çipura gibi balıkların takılmasına alışkın olan balıkçılar, son günlerde peş peşe vatoz yakalamanın şaşkınlığını yaşıyor. Uzmanlar bir dip balığı olan vatozun özellikle temiz suları tercih ettiğini vurgulayarak bu durumun da Körfez'in geleceği açısından umutları güçlendirdiğini belirtiyor. Körfezin deneyimli balıkçıları ise bundan 40-50 yıl önce gördükleri vatozun geri dönmesinden mutluluk duyduklarını dile getiriyor.