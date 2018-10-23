"Vegan deri" akımı, imitasyonculara pazar sağlayabilir

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İzmir'den Almanya'ya ayakkabı ihracatında önemli bir artış yaşandığını, önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği (AB) üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi. Zandar ayrıca, özellikle AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'vegan deri' akımının olduğunu belirterek, "İmitasyon ürün üretenler genelde ihracat yapmıyor. Ancak şu anda imitasyon ürün üretenlerin ihracat yapma şansı var. Hatta bugünkü kurlarla Çin'le rekabet edecek şekilde imitasyon ayakkabı satma ihtimalimiz de var. Bu niş pazarda firmalarımız vegan ürün koşullarına dikkat ediyorsa pazarda yer bulabilir" dedi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İzmir Medya Platformu üyeleriyle bir araya gelerek sektör hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birlik olarak AB ülkeleri üzerinde yoğunlaşacaklarını kaydeden Zandar, Almanya'nın son dönemlerde İzmir'den ciddi şekilde ayakkabı aldığı bilgisini verdi. Zandar ayrıca, AB ve ABD'de 'vegan deri' akımının yaygın olduğunu, bu sebeple vegan ürün koşullarına uygun imitasyon ürün üretenlerin de pazar bulabileceğini söyledi.

Zandar, AB ve ABD'de vegan deri akımının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Deri ile temas etmemiş ürünü tüketmek isteyen veganlar bulunuyor. Bununla ilgili Avrupa genelinde ve ABD'de bir 'vegan deri' akımı var. Türkiye'de zaten imitasyon ayakkabı üretimi var. Bu akım bize bir zarar getirmez. Çünkü Türkiye imitasyon ayakkabıyı da çok iyi üreten bir ülke. Hatta bugünkü kurlarla Çin'le rekabet edecek şekilde imitasyon ayakkabı satma ihtimalimiz de var. İmitasyon ürün üretenler genelde ihracat yapmıyor. Ancak şu anda imitasyon ürün üretenlerin ihracat yapma şansı var. Onları da teşvik etmeye çalışıyoruz, fuarlara katılmalarını söylüyoruz. Dünya üzerinde satılan 10 ayakkabının belki 7'si imitasyon ve talep elbette var. Bu bir niş pazar. Bu niş pazarda yer bulabiliyorsanız pazarda yeriniz vardır. Ancak her ayakkabı vegan deri olarak elbette satılmıyor. 'Vegan ürün' diye bir trendle ortaya çıkıldığında, eğer firma bunun koşullarına dikkat ediyorsa pazarda yer bulabilir. Örneğin eğer vegan ürün olarak ihracat yapılacaksa o ayakkabının üretildiği tesiste deri ayakkabı üretilmemesi, ayakkabının yapıştırıcısında hayvansal ürün kullanılmamış olması gerekiyor. Özellikle saraciyede vegan ürün kullanımı çok daha fazla. Bunun için, İngiltere'de yapacağımız fuara imitasyon ürün üreten firmalarımızla da gitmeyi düşünüyoruz."

Hedef pazarlar İngiltere, İtalya ve Fransa

Birlik olarak bundan sonraki süreçte AB üzerinde yoğunlaşacaklarını kaydeden Zandar, "Önce İngiltere ve İtalya'ya yoğunlaşacağız. 2020'den itibaren bu iki ülkeden sonraki etap Fransa olacak. Deri birliğine Fransa'dan müşteri çekmek istiyoruz" diye konuştu. Birlikte Nisan ayında göreve geldiklerinde ihracatçı firma sayısını bir yıl sonunda 500'e çıkarma hedefleri olduğunu dile getiren Zandar, 7 aylık sürenin sonunda 520 ihracatçı firmaya ulaştıklarını, ifade etti. Zandar, "Ayakkabının payı İzmir'de yüzde 48. Deri ve postlar yüzde 20, deri konfeksiyon yüzde 20, saraciye üretimimiz ise yüzde 8. Bölge olarak ihracatta ilk sırada Almanya, ikinci sırada Hindistan var. Bunu Fransa ve Rusya izliyor. Almanya İzmir'den çok ciddi şekilde ayakkabı alıyor. Ancak Almanya'daki iç pazardaki sıkışıklık önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye yansıyabilir. Almanya'da perakende satışlarda yüzde 30'a yakın düşüşler var. Bu, talepte azalmaya yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Konkordato ilan eden şirketler hakkında da değerlendirmede bulunan Zandar, "Konkordato iyi niyetli yapılırsa doğru bir uygulama. Bu işte en çok üreticiler etkileniyor. Türkiye'de en uzun vadeyi veren sektör ayakkabıdır. Üreticiden perakende zincirine yapılan satışlarda 17-18 aya varan vadeler vardı. Bunun devam etmemesi gerekiyordu. Bankaların finanse etmediği firmaları üreticiler finanse ediyordu. Bu işin bu şekilde yürümeyeceği belliydi. Üretici boyutunda konkordato, en büyük korkumuz. En büyük sorunu önümüzdeki dönemlerde üreticiler yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

"Deri konfeksiyona ivme kazandırmaya çalışıyoruz"

Zandar, deri konfeksiyon sektörü ilgili de şunları söyledi:

"Deri konfeksiyon maalesef kanayan yaramız. İzmir genelinde en çok kayıp verdiğimiz sektör. Deri konfeksiyona ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için önümüzdeki ay deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimiz için Hollanda'ya heyet olarak giderek organizasyon yapacağız. Çünkü deri konfeksiyon pazar bulmada sorun yaşıyor. Saraciye sektöründe de firma sayımız fazla olsa daha iyi işler olabilir."

Zandar, Türkiye'de ayakkabı üretiminde kapasitemizi de tam olarak kullanmadığımızı kaydetti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zandar, "Türkiye'de 600 milyon çift ayakkabı üretme kapasitemiz var. Bunun 400 milyonunu üretiyoruz. Bu 400 milyonun da 200 milyonunu ihraç ediyoruz. Normal kapasitemizin 3'te 1'ini ihraç ediyoruz" dedi.

Ege'de 140 milyon dolar ihracat

Türkiye, 2017 yılında 1.5 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yaparken bu yılın ilk 9 ayında ise 1.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi ise 1.5 milyar dolarlık geçen yıl yapılan ihracatın 140 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Bu sayının yüzde 37'si ayakkabı ihracatı, yüzde 30'u deri ve postlar, yüzde 23'ü konfeksiyon ve yüzde 10 saraciye oldu. 2018 yılının ilk 9 ayında ise 118,5 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Ege Bölgesi'nde 2017 yılındaki toplam ihracat 547 firma ile gerçekleşti.