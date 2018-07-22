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22 Temmuz 2018 10:30

Vekillerden Başkan Uğurlu’ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Vekillerden Başkan Uğurlu’ya ziyaret

22 Temmuz 2018 10:30


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan’ı ağırladı.


Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uğurlu, “24 Haziran seçimlerinin ardından sayın vekillerimizi parlamentoya gönderdik. Geçtiğimiz günlerde yemin ettiler ve çalışma sürecini hızlandırdılar. Sayın vekillerimiz ile ilçemize bir fazla hizmet getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerimle kendilerine başarılar diliyorum” dedi.


AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile ilçe başkanlığı döneminde birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Başkanımızla birlikte çalıştık ve başkanımızla uyum içerisinde Kemalpaşa’ya hizmet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın takdirleri halkımızın da teveccühleri sonucunda milletvekili olduk. Şimdi başkanımıza destek olma sırası bizde İlçemiz için yapacağı her şeyde yanında olacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.


Milletvekili Özalan da belediyelerin hizmet noktasında önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugünde Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Hizmet noktasında Belediyenin önemini çok iyi biliyoruz. Ben, Başkanımız, ilçe teşkilatımız, STK’lar ve yöneticiler işbirliği içerisinde daha iyi hizmet getirme çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.




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