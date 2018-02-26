Vergi Haftası Çeşme’de etkinliklerle kutlanıyor

yılı, İzmir’in Çeşme ilçesinde de Vergi Dairesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

29. Vergi Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Çeşme Temsilciliği Başkanı Hakan Güvener, Atatürk Anıtı’na birer çelenk sundular. Çeşme Vergi Dairesi memurları ile muhasebeci ve mali müşavirlerin katıldığı törenin ilk bölümü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, Çeşme Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yurdagül Dilmaç, Müdür Yardımcısı görevlisi Ersoy Tek ile birlikte, 29. Vergi Haftası nedeniyle, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin’i ziyaret etti.

Başkan Dalgıç, mali müşavir olan eşi ile birlikte katıldı

29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, aynı gün öğle saatlerinde, Çeşme Vergi Dairesi’nde bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, mali müşavir olan eşi Semra Dalgıç ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Dalgıç, eşi Semra Dalgıç ile birlikte, Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık’ı makamında ziyaret ederek 29. Vergi Haftası’nı kutladı. Çeşme Vergi Dairesi’ndeki kokteyle, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Çeşme Temsilciliği Başkanı Hakan Güvener, mali müşavir ve muhasebeciler ile Çeşme Malmüdürlüğü Müdür Yardımcısı Salim Cebeci, Çeşme Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yurdagül Dilmaç, Müdür Yardımcısı görevlisi Ersoy Tek ve Vergi Dairesi memurları katıldı.

Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar

Kokteylde, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yurdagül Dilmaç ile Müdür Yardımcısı Görevlisi Ersoy Tek’e, başarılı çalışmalarından dolayı birer Teşekkür Belgesi verirken, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık da, Vergi Dairesi memurlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek birer Teşekkür Belgesi verdi.

Çeşme Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, Çeşme Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yurdagül Dilmaç ile Müdür Yardımcısı Görevlisi Ersoy Tek ile birlikte, 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, okullara ve esnaflara da ziyarette bulunacaklar.