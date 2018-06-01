Video kliplerinde uyuşturucuya özendirmekten yakalandılar

Evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, video paylaşım sitelerinde yayınlanan şarkılarında uyuşturucu maddelerin kullanımını özendirici nitelikte sözlere ve görüntülere yer veren K. ve Y.B. takma adlarını kullanan şüphelilerin bilgisine ulaştı. Video görüntülerinde, izleyende uyuşturucu madde olduğu izlenimi bırakan çeşitli materyaller olduğu, farklı şarkı kliplerinde de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendiren sözlerin, cümlelerin geçtiği tespit edildi. Parçayı seslendiren K. ve Y.B. lakaplı şahıslar ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde, K. lakaplı kişinin O.D. isimli şahıs olduğu ve İzmir Konak ilçesinde ikamet ettiği, Y.B. lakaplı şahsın da U.B. isimli kişi olduğu ve Balçova ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Konak ilçesinde bulunan O.D. ve M.D.’ye ait ikamete giden ekipler, O.D., M.D. ve A.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramada, ’meşe’ diye tabir edilen içmeye veya satışa hazır hale getirilmiş 10 adet alüminyum jelatin içerisinde esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Balçova ilçesinde bulunan U.B.’ye ait ikamette ise U.B. ile B.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Burada yapılan aramada yine 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ve söz konusu düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli O.D. ve U.B. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme ve Bu nitelikle Yayın Yapma" ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma ve Bulundurma" suçlamalarıyla, diğer şüpheliler M.D., B.Ç. ve A.Ö. hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma ve Bulundurma" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan U.B., B.Ç., M.D. ve A.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, diğer şüpheli O.D. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.