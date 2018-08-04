Vikingleri, Egeli konfeksiyoncular giydirecek

Halihazırda Vikinglerin yüzde 10’unu giydiren Türk hazır giyim sektörü pazar payını arttırmak için Danimarka’ya gidiyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 11 ihracatçı firma Danimarka pazarına yönelik 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında “İş ve İnceleme Gezisi” düzenliyor. Danimarka’da faaliyet veren paydaşları ile görüşmeler yapacak olan Egeli konfeksiyoncular bu süreçte pazarın dinamiklerini ve güncel moda trendlerini yerinde görmeyi planlıyor.

5 milyar dolarlık pastadaki paylarını arttırmak istiyorlar

Danimarka’nın dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 4,8 milyar dolarlık ithalatla 19. sırada yer aldığını ve Danimarka hazır giyim pazarının büyüklüğünün artış trendine sahip olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Danimarka’nın hazır giyim ithalatının 2021 yılında 5 milyar dolar hacmini geçmesinin beklendiğini, bu pazardan aldıkları payı arttırmak için Danimarka’ya yönelik inceleme gezisi düzenlediklerini kaydetti.

"Her 100 Vikingten 10’unu Türk konfeksiyoncular giydiriyor"

Türkiye’nin yüzde 9,5 pay ile Çin ve Bangladeş’ten sonra Danimarka’nın üçüncü büyük tedarikçisi konumunda olduğu bilgisini paylaşan Sertbaş, “Danimarka’ya 2017 yılında 393 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Türk hazır giyim sektörünün 2017 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar dolarlık ihracatın ülkeler sıralamasına baktığımız zaman Danimarka 10’uncu büyük pazarımız konumunda” diye konuştu.

"Danimarka, Kuzey Avrupa’da modaya yön veriyor"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinin 2017 yılında Danimarka’ya 39 milyon dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Sertbaş şöyle devam etti:

“Danimarka tasarım ve markalaşma açısından özellikle Kuzey Avrupa’da lider konumda. Moda sektöründe trend belirleyici bir niteliği var. O nedenle Danimarka pazarı hazır giyim ihracatımız açısından stratejik öneme sahip. İş ve inceleme gezimize firmalarımızın tasarımcıları da katılıyor. Tasarımcılarımız, Danimarka’nın moda trendlerini yerinde görecek, dönüşte yapacakları tasarımlarla Danimarka ve Kuzey Avrupa ülkelerinin beklentilerine uygun ürünler sunma fırsatını yakalayacağız. Danimarka temaslarımızın ikinci ayağında 2018 yılı sonuna doğru “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” düzenleyeceğiz. İki organizasyonun sonunda Danimarka’ya ihracatımızda önemli artış bekliyoruz.”

Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi ile Danimarka ve Kuzey Avrupa pazarındaki Türk hazır giyim sektörünün varlığını artırmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek hedefinde olduklarının altını çizen EHKİB Başkanı Sertbaş, inceleme gezisi sırasında Danimarka’da zincir mağazaları bulunan markaların ziyaret edileceğini de sözlerine ekledi.