Vosmer’den Bornova’ya otomotiv üssü

Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü olacak olan üçüncü lokasyonunda, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche ve DOD markaları için hizmet verecek.

İzmir’de 2009 yılından bu yana, Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche ve DOD markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla yerine getiren Vosmer Otomotiv, Aralık ayı başında İzmir Bornova’da yapımı tamamlanan üçüncü tesisini hizmete açtı. Yapaılan açıklamada, yetkili satıcısı ve servisi olduğu markalara, yeni lokasyonuyla birlikte Audi markasını da ekleyen Vosmer Otomotiv, toplamda 7 bin metrekarelik showroomlarında farklı markalardan 100 adet aracı sergileyebilecek.

500 kişilik ekiple hizmet verecek

Ayrıca, Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü olan Bornova’daki üçüncü tesisini, İzmir ve çevresindeki otomobil severlerin hizmetine sunan Vosmer Otomotiv, içerisinde sosyal alanların da yer aldığı Bornova’daki modern tesisinde 500 kişilik deneyimli bir ekiple hizmet verecek.