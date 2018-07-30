Vücudunda çeyrek asırdır taşıdığı taştan kurtuldu

Yurt dışı görevlerinde ve seyahatleri sırasında uçakta dayanılmaz taş ağrıları çeken böbrek hastası, Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık’ın gerçekleştirdiği ameliyatla böbreğindeki taşından ve ağrılarından kurtuldu.

Babasının geçirdiği böbrek taşı ameliyatının ardından doktor ve hastane fobisi gelişen 43 yaşındaki İzmirli İnşaat Mühendisi Mesut Işık, tam 25 yıl böbreğindeki dev taşla yaşadı. 11 yıl önce Jeoloji Mühendisi Tümay Hanım ile dünya evine giren Işık, işi gereği sürekli yurt dışı seyahatlerine çıkıyordu. Uzun süren uçak yolculukları sırasında ve iş görüşmelerinde dayanılmaz böbrek ağrıları çeken Işık, ameliyat olmayı sürekli erteliyordu. Böbrek taşı ameliyatı geçiren babasının acılarına şahit olan Işık, doktora gitmeyi de sürekli erteledi. Tümay Işık, 25 yıl ağrı kesicilerle ayakta duran eşini uzun uğraşlar sonucu ameliyat olmaya ikna etti.

"Eşinin, ’Ameliyata değil, iyileşmeye odaklan’ telkiniyle ikna oldu”

Böbrek hastası ve eşi yaptıkları araştırma sonucunda Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık’a ulaştı. Op. Dr. Işık, yaptığı muayene ve kontrollerin ardından taşın böbrek sağlığı açısından alınması gerektiğini söyledi. Tümay Işık, böbrek hastası eşini, ‘Ameliyata değil, iyileşme sürecine odaklan’ diyerek ikna etti. Op. Dr. Işık ve ekibinin de sıcak yaklaşımı sayesinde ameliyata ‘Evet’ diyen mühendis, geçtiğimiz günlerde 25 yıldır korkup uzak durduğu ameliyat masasına yattı. Op. Dr. Işık ve ekibi tarafından İzmir Özel Can Hastanesinde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı çıkartıldı.

“Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz”

Eşinin babasında da böbrek taşı rahatsızlığı olduğunu anlatan Tümay Işık, “Babasının ameliyat sürecinin sancılı geçmesi, böbrek taşı olan eşimi de bu hastalığın tedavisi için çok olumsuz etkiledi. Eşimin hemşire olan ablasının ameliyat komplikasyonları noktasında yaptığı açıklamalar, eşimin ameliyat ve doktor korkusunu iyice yükseltti. Eşim 25 yıl boyunca taşıyla yaşamak zorunda kaldı; ta ki Evren Hoca ile tanışana kadar. Hocamızın ilgisi, bilgisi ve güler yüzü sayesinde ameliyat kararı aldık. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eşinde inanılmaz bir anestezi korkusu olduğunu da anlatan Tümay Işık, "Eşimin ameliyat öncesinde sakin kalabilmesi için çok uğraştım. Ameliyata değil, ameliyat sonrası iyileşmeye odaklanmasını söyledim. Bu süreçte hastane personeli de bize çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

25 yıl boyunca böbreğinde taşla yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Mesut Işık, sürekli ağrı kesici içerek ağrısından kurtulmaya çalıştığını söyledi. Ameliyat, doktor ve anestezi korkusunun olduğunu ifade eden Mesut Işık, "Bu üçünden de müthiş derecede korkuyordum. Eşimin ve Dr. Evren Işık’ın desteğiyle bu korkularımı yenip ameliyat olmaya karar verdim. Operasyon sonrası süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım” diye konuştu.

"25 yıl sonra taşsız bir böbreğe kavuştu"

Böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın tüm tetkik ve incelemelerinin ardından ameliyat kararı verdiklerini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Bu tarz taş operasyonlarında seçilebilecek birkaç farklı yöntem var. Bu seçimde hastanın yaşantısına uygun, en kısa sürede ayağa kalkabileceği yöntemi seçmek lazım. Mesut Bey, sürekli yurt dışına çıkması gereken, kısa sürelerle takibi mümkün olmayan bir hastamızdı. Bu yüzden tek seferde açık operasyonla taşını çıkartmaya karar verdik. Başarılı bir operasyonla taşı çıkarttık. Hastamız 25 yıl aradan sonra taşsız bir böbreğe kavuştu” şeklinde konuştu.