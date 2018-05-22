Yabancı öğretmenler Foça’da

“Tabletli Eğitim” - Erasmus Projesi için Finlandiya, Polonya, İrlanda ve İspanya’dan Foça’ya gelen 9 öğretmen, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı ziyaret etti. Ziyarette, yabancı öğretmenlere; Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Reha Midilli İlkokulu Müdürü Ahmet Bakır ve öğretmenler eşlik etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Tabletli Eğitim’ öğrenmeyi kolaylaştırmada çok etkili bir yöntem. Yanı sıra, dostluk ve kardeşlik duygularını da geliştirecek. Projede emeği geçen ülkelere ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve Foça’mızı başarı ile temsil eden Reha Midilli İlkokulumuza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İspanya’nın koordinatörlüğündeki “Tabletli Eğitim” (Teaching and Learning Through İpads/Tablets) projesinin Türkiye ortaklığını Foça Reha Midilli İlkokulu yapıyor. Söz konusu proje, teknolojik gelişim ve yenilikleri kullanarak, eğitimi kolaylaştırmayı ve etkili öğrenim modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Yabancı öğretmenler, Cuma gününe kadar Foça’da etkileşimde bulunacak. 2016 yılında başlayan projenin sonuç değerlendirmesi yakın gelecekte İspanya’da yapılacak.