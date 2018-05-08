Yabancı turist kafilesini taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Kazada 6’sı yabancı turist, toplam 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın yolu JTI kavşağında turist kafilesi taşıyan 35 RJK 95 plakalı araç ile 35 YT 189 plakalı araç ile çarpıştı. Saat 11.20’de meydana gelen kazada kavşaktan hatalı bir şekilde döndüğü iddia edilen 35 YT 189 plakalı araç ile İzmir istikametinden gelen 35 RJK 95 plakalı servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 6 yabancı turist ile birlikte toplamda 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edilirken, yaralılar Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.