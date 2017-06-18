Yabancı uyruklu öğrenciler için memnuniyet araştırması

ÜNİAR tarafından lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin deneyimleri ve memnuniyetlerini anlamak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli uluslararası üniversiteler olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak amacıyla araştırma yapıldı. Araştırma, 65 ildeki en az 75 yabancı uyruklu öğrencisi bulunan 114 üniversitede öğrenim gören 2 bin 963 yabancı uyruklu öğrenciyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması” başlığıyla yayınlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından yapılan araştırmada; yabancı uyruklu öğrencilere üniversitenin eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek ve ilgi, üniversitelerin yönetim ve işleyişi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri gibi altı ana başlıkta sorular yöneltildi. Yabancı öğrencilerin en mutlu olduğu iller Antalya, İzmir, Eskişehir, Edirne, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Mersin ve Ankara şeklinde sıralandı.

Genel memnuniyette İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 12. sırada

77 farklı ülkeden 362 yabancı uyruklu öğrencinin tercihi olan ve 2010 yılında kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ankette yabancı uyruklu öğrencilerden kayda değer puanlar aldı. Devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında 12, akademik destek ve ilgi sıralamasında ise 11. sıraya yerleşen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 71 üniversiteyi gerisinde bıraktı. Üniversitelerin kişisel gelişim ve kariyer desteği sıralamasında ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 17. sırada yer aldı. Üniversitelerin genel memnuniyet sıralaması listesine 21. sıradan giren İKÇÜ, memnuniyet alanlarına göre ilk 25 üniversite sıralamasında da 21. numaranın sahibi oldu.