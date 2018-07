Yabancı yatırımcı Emlak Fuarına akın edecek

13 ülkeden yatırım uzmanları ve onlarca ülkeden de yatırımcı ve ziyaretçilerin katılacağı fuar, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarının, sektörün ileri gelen temsilcilerinin, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya geleceği; sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin sergileneceği Ege’nin en prestijli uluslararası emlak fuarı, İzmir Property Expo İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonu ile 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir’de kapılarını açacak.

Başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere, tüm sektör açısından büyük bir öneme sahip olan fuara yabancı yatırımcı ve ziyaretçilerin ilgisinin ise yoğun olması bekleniyor. 13 ülkeden yatırımcı uzmanlarının yer alacağı fuara; Kıbrıs, Yunanistan, Katar, Azerbaycan, İran, Fas, Karadağ, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kosova olmak üzere onlarca ülkeden de yatırımcı ve ziyaretçi akını yaşanacak. Özellikle Arapların ilgisinin yoğun olacağı fuarda, İzmir’in yanı sıra Aydın, Didim, Kuşadası, Muğla, Fethiye, Bodrum, Antalya, Alanya, Manisa, Osmaniye, Adana, Bursa ve Denizli gibi il ve ilçelerden de katılımcılar firmalar yer alacak.

Lansman 24 Temmuz’da

Öte yandan, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın lansmanı ise 24 Temmuz 2018 Salı akşamı saat 18.00’de Fuar Anemon Otel’de verilecek bir akşam yemeği ile gerçekleştirilecek. Katılımcı firmalar ve seçkin konukların yanı sıra, İzmir basınının temsilcilerinin katılacağı tanıtım toplantısında, Elit Fuarcılık Hizmetleri yöneticilerinin yanı sıra firma temsilcileri de fuarla ilgili merak edilenleri basın mensupları ile paylaşacak.

İzmir Emlak Fuarı’nın, Ege Bölgesi ve özellikle İzmir için ekonomi, tanıtım, sektörel canlanma açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarın ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getireceğini söyleyerek, "İzmir, başta Türkiye’nin 3’üncü büyük şehri olması açısından daha sonra ise ticari ve coğrafi konumu, ulaşım ağının her geçen gün yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar, hızlı tren hatları, otoyol projeleri ve en önemlisi de Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi nedeniyle bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek bizim için ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Elit Fuarcılık Hizmetleri olarak 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Ege Bölgesi’nin en prestijli uluslararası emlak fuarı, İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nı yine Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir’de gerçekleştirecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"Yabancı yatırımcının yoğun ilgisi var"

Çiçekçi, İzmir Emlak Fuarı’nın hem yurt içi, hem de yurt dışı çalışmalarının çok yoğun bir şekilde sürdüğünü de belirterek, "Bildiğiniz üzere daha önce 21-24 Haziran tarihleri arasında yapılacağını ilan ettiğimiz fuarımız, 24 Haziran’da yapılması kararlaştırılan erken seçim nedeniyle, 27-30 Eylül 2018 tarihine alındı. Bu durum fuarımızın ilan edilmesi ve her türlü hazırlığının yapılması açısından her ne kadar bizlerin istemediği bir durum olsa da hem yurt içi hem de özellikle yurt dışı çalışmalarımızın biraz daha kapsamlı ilerletilmesi açısından olumlu bir duruma dönüştü. Bugün fuarımıza alanında uzman ekibimiz sayesinde başta Kıbrıs, Yunanistan, Katar, Azerbaycan, İran, Fas, Karadağ, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kosova olmak üzere onlarca ülkeden yatırımcı ve ziyaretçi gelecek. Bunun yanı sıra yine 13 ülkeden yatırımcı uzmanları fuarımızda yer alacak. Özellikle Arapların ilgisinin de yoğun olduğunu söyleyebilirim. Fuarımız da her ne kadar İzmir ön planda olsa da Aydın, Didim, Kuşadası, Muğla, Fethiye, Bodrum, Antalya, Alanya, Manisa, Osmaniye, Adana, Bursa ve Denizli gibi il ve ilçelerimizden de katılımcı firmalarımız yer alacak. Hatta şu anda Fransa ve Miami’den de emlak firmaları ile görüşme halindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu fuar, İzmir’i uçuracak"

Son yıllarda hem yurt içinde, hem de yurt dışında İzmir’e olan ilgi ve talebin olağanüstü bir şekilde arttığını belirten Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Çiçekçi de, İzmir Emlak Fuarı’yla bu talep ve ilginin zirve yapacağını ifade ederek, "Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz onlarca fuar ve organizasyon ile ilklere imza atan ve sektörün liderleri arasında yer alan firmamız Elit Fuarcılık Hizmetleri, İzmir’de yine bir ilke imza atacak. Ege Bölgesi’nin en prestijli uluslararası emlak fuarını 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirecek. İzmir, bildiğiniz üzere ulusal ve uluslararası arenada birçok özelliği ile ön planda olan güzide bir şehir; ancak, ne yazık ki her geçen gün gelişen ve dönüşen böylesine önemli bir kette, emlak ve gayrimenkul sektörüne yönelik uluslararası bir fuarın olmayışı büyük bir eksiklikti. Biz de işte bu açığı kapatmak ve İzmirimize bundan yıllar sonra dahi büyük katkı sağlayacak olan İzmir Emlak Fuarı’nı kazandırmak adına yola çıktık. Fuarımıza çok yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki çalışmalarımız bitmiş değil, devam ediyor. Hem ziyaretçi ve hem de katılımcı listemiz her geçen gün artıyor. Tüm bu çalışmalar kapsamında şunu söyleyebilirim ki bu fuar İzmir’i uçuracak. Fuarımızda emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılarla buluşurken bir yandan da İzmir’in ekonomisine, kent kültürüne ve gelişimine de büyük katkı sunacağımıza inanıyorum" diye kaydetti.