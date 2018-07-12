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12 Temmuz 2018 12:35

Yağız Avcı Ege’de liderliğini sürdürmek istiyor

2018 sezonu, 13-15 Temmuz tarihleri arasında Ege Rallisi ile devam edecek.

Yağız Avcı Ege’de liderliğini sürdürmek istiyor

12 Temmuz 2018 12:35

İzmir’de düzenlenecek rallide yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı birincilik arayacak.



Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı, bu hafta sonu İzmir’de düzenlenecek. Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak rallide, şampiyona lideri Red Bull sporcusu Yağız Avcı da yarışacak. 5 kez Türkiye Şampiyonu, bir kez de Avrupa Ralli Şampiyonu Avcı, ilk iki yarışta elde ettiği avantajı korumak ve alacağı olası galibiyetle şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak istiyor.



Co-pilot Onur Vatansever ile Ford MotorSport Türkiye takımı adına yarışan başarılı sporcu, sezonun ilk ayağı Rally Phrygia’da birinci olmuş, Akdeniz Rallisi’nde de ikinci sırayı almıştı. Avcı, genel klasmanda da 33.5 puanla ilk sırada bulunuyor.


Avcı, geçtiğimiz sezon Ege Rallisi’ni üçüncü sırada bitirmişti. Tecrübeli isim 2016’da ise podyumun en üst basamağına çıkmayı başarmıştı.


Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris’e geliyor


2018 sezonu, Ege Rallisi’nin ardından 4-5 Ağustos’ta Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek. 15-16 Eylül tarihleri arasında ise Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı Marmaris’te yapılacak. Dünyaca ünlü pilotlar Türkiye’ye gelecek, nefesler tutulacak. 20-21 Ekim’de gerçekleştirilecek Kocaeli Rallisi’nin ardından sezon, 17-18 Kasım tarihleri arasındaki İstanbul Rallisi ile sona erecek.




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