Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp

kez evden kaçtığını belirten Yağmur’un annesi Alev Özaskan, "12 gündür kızımdan haber alamıyorum. Benim kızım rahatsız. Tek isteğim kızımın bulunarak hastaneye yatırılması. Yetkililere yalvarıyorum" dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtinde yaşayan Alev Özaskan, 15 yaşındaki kızı Yağmur Kırtay’ın psikolojik problemleri nedeniyle 6. kez evden kaçtığını söyledi. Kızının hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Özaskan, "Kızım daha önce beş kez evden kaçtı. Daha önce bir iki gün içerisinde buluyordum ancak bu sefer 12 gündür haber alamıyorum. Yağmur’un psikolojik sorunları var. Daha önce de ilaç tedavisine başlanmıştı ancak hiç yatarak tedavi olmadı. Kızımın tedavi olursa düzeleceğine inanıyorum. Tek isteğim bir an önce bulunarak hastaneye yatırılması" diye konuştu.

"Anneannesinin evinin önüne eşyaları konuldu"

Kızı Yağmur’un, ondan 3-4 yaş büyük bir erkekle kaçtığının söylendiğini ifade eden Özaskan, "İki gün önce anneannesinin kapısının önünde bir torba konuldu. İçerisinde kızımın kıyafetleri ve bir erkeğe ait eşyalar var. Yağmur’un birlikte gittiği söylenen kişinin ailesi, o kıyafetlerin çocuklarına ait olduğunu doğruladı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ve iyice ikisinin hayatından şüphe etmeye başladım. Benim kızım rahatsız. Bulunup tedavi edilmesi gerekiyor. Kızımı ayakta tedavi edemiyorum. Beni dinlemiyor, darp ediyor. Bir gün götürüyorsam, ertesi gün kaçıyor. Demek ki bu çocuğun yatarak tedavi edilmesi lazım. Neden bu çocuğu topluma kazandırmayalım? Çocuğum ölünce mi bana yardım edecekler? Ben devletimden yardım istiyorum. Ben bir anneyim. Yalvarıyorum, bana bir yardım eli uzatın. Kızıma ömrümün sonuna kadar bakarım ama tek isteğim bulunup tedavi edilmesi. Kızıma teşhis konulmasını istiyorum. En son ’anneanneme gidiyorum’ diye evden çıktı ama 12 gündür yok" ifadelerini kullandı.