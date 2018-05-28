Yağmur tarlaları vurdu, ürünleri zarar görenler gözyaşlarını tutamadı

Ektikleri ürünlerin telef olduğunu gören köylüler, gözyaşlarını tutamadı.

Ödemiş Emirli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurun oluşturduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yağmur suları dere yatağını tıkayınca, mahalle sakinlerinin aylardır emek verip ektiği salatalık, mısır, patates, karpuz tarlaları sel sularıyla doldu taştı. Sağanak yağış ile birlikte ürünleri zarar gören mahalle sakinleri, her birinin zararının 50 bin liradan aşağı olmadığını, zararlarının karşılanmasını ve köylerine yağmur sularının giderecek kanallar açılmasını talep etti.

“Çok kötü durumdayız, devletimiz yardımcı olsun”

Emirli Mahallesi Muhtarı Mehmet Tok ekili tarım arazilerini büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek, “Köyümüz yağıştan dolayı toplulaştırmadan dolayı dere yataklarında kapanmasında dolayı köyümüz her yıl zarar görüyor. Ama bu sene çok kötü zarar gördü. Bilmiyorum köyümüzün hali ne olur, vatandaşların hal ne olur. Bir sürü kredi borçları var, bunları nasıl ödeyecekler bilmiyorum. Mısırlar, salatalıklar, karpuz tarlaları, patates tarlaları hep zarar görüyor. Çok kötü durumdayız, devletten bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Gelsinler, kanallarımızı açsınlar. Ben yılarca yetkililere yazdım, herkes ‘tamam’ dedi, ama hiçbir çalışma olmadı. Devletimiz bu konuda bize yardımcı olursa, köylüler olarak çok mutlu olacağız” dedi.

"Adam başı 40-50 bin lira zararımız var”

Muhtar Tok, mahallede kişi başına 40-50 bin liralık zarar olduğunu ve bunların tespitinin yapılarak karşılanması gerektiğini söyledi. Tok, her yağmur yağışında aynı sıkıntıyı yaşadıklarını dile getirerek, “Toplulaştırma yapıldı, kanal açılmadı. Eskiden yataklar vardı kapatıldı, sular mecburen tarlalarda toplanıyor. Çok yağmur yağdı afet gibi. Sürekli yağış olduğu zaman hep bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Başka arazim var o da aynı şekilde. Bakan bile yok. Toplulaştırma yapıldı kanal açan yok. Çaresiz bunlar düzelmez artık” ifadelerini kullandı.

Ektiği ürünleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Aylardır emek verdiği ekinlerini gördükçe gözyaşlarını tutamayan Ayşe Bulut ise "Dünden yağmur yağdı böyle oldu. Su gidecek yerler yok, su giderleri yok. Yağan yağmur benim yere girmiş. Üç seneden beri böyle. Biber ektim biberim gitti, bir yıl salatalığımı vurdu, bu yıl yine salatalığım gitti. Bunların zararını alamam artık ben. Bitti. Borç harç buna bakıyordu bizim. Emeklerim boşa gitti, 50 gündür uğraşıyordum. Hadi yağmur yağar Allah’tan geliyor o, ama sel geliyor yukarıdan ve kanal yok. Önlem yok. Emeğim gitti, ne olacak yarı yarıya karşılasınlar zararımı. Ağlıyorum artık nasıl ağlamayayım” diye konuştu.

"Bütün ziraatımız yerle bir oldu”

Ektiği salatalıkları zarar gören Hatice Önder isimli vatandaş da şunları söyledi:

"Dünden birden ani yağmur bastırdı. Bütün köyün suları bizim tarlaya doldu. Bütün ziraatımız yerle bir oldu. Devletimizden yardım istiyoruz. Kredi çektik, artık mağdur durumdayız. Benim 30 bin lira zararım var. En çok da bizim tarlaya yüklendi su, emek verdik o kadar ne olacak bilmiyorum. Su kanalları yapılsın.”