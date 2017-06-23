Yahşi, 500 personelle bayramlaştı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Salonunda 500 personelle bayramlaştı. "Bir ve beraber olmanın, aile olmanın huzurunu yaşıyoruz” diyen Yahşi, göreve başladığı zamandan beri yapılan çalışmalara da değindi.

Yeni hizmet binasına geçtiklerini hatırlatan Yahşi; öğretmen, öğrenci ve personelin en iyi imkanlarda olması gerektiğini söyledi. İzmir’de eğitim politikalarına yön veren çalışanların fiziki ortamlarının en iyisinin olmasına gayret gösterdiklerini belirten Yahşi, çalışan annelerin çocukları için okul öncesi sınıfı ve çalışanların ulaşımı için servis çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. Yahşi, "Bizim için önemli olan kalıcı eserler bırakmaktır. Hep birlikte İzmir eğitimine, vatanımıza güzel eserler bırakacağız. Hepimizin yüzü gibi ömrü de bayram olsun“ dedi. 500 personelin hepsi ile teker teker bayramlaşan Yahşi, 15 Temmuz hain terör saldırısından birlik ve beraberlik içerisinde çıkıldığını söyleyerek içinde vatan sevgisi olan, vatanı için dertlenen eğitimcilerle ülkemiz için daha güzel çalışmalar yapılacağını belirtti.