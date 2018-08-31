Yakıt sızıntısının rüzgarla ilerlememesi için mücadele veriliyor

Foça ilçesi Gencerli Mahallesi’nde, denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, sızıntının tankerden mi veya başka bir endüstriyel nedenden dolayı mı olduğu henüz açıklanmadı. Durumun açığa çıkması üzerine çok sayıda uzman ekip bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, sızıntıdan numune aldı.

Bu arada çalışmaya başlayan ekipler, sızıntının rüzgarın da etkisiyle ilerlememesi için canla ve başla mücadele veriyor. Özel cihazlarla bölgeye Aliağa Liman Başkanlığı ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, giydiği özel kıyafetlerle yakıtı temizlemeye çalışıyor.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin de, bölgede kontrol amaçlı devriye attığı ifade edildi. Sızıntının, 6-7 kilometrelik arayla denizde yayıldığı bildirildi.

Başkan Demirağ’dan korkutan açıklama

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, bölgede ekiplerden bilgi aldı. Demirağ, petrol sızıntısının kaynağının tespit edilemediğini ifade ederek, "Gencerli sahilinde yoğun bir petrol sızıntısı var. Turizm bölgesi olan sahili etkiliyor. Umuyorum en kısa sürede temizleniyor. Henüz tespit edemedik ne olduğunu. Konuyu takip ediyoruz" dedi.