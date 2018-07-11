Yalı Mahallesi ilkokuluna kavuşuyor

Meslek lisesinin boş kalan binası ise MEB’in onayıyla ’Bülent Yanpala İlkokulu’na çevrildi.

Aliağa Ticaret Meslek Lisesi, yeni yapılmış olan 24 derslikli yeni okul binasına taşınıyor. Siteler Mahallesindeki yeni yapılan okul binasına taşıma işlemlerinin tamamlanmasıyla ise okulun ismi Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. Öte yandan, lisenin Yalı Mahallesinde boşalttığı binada ise müfettişler incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ’ilkokul olarak açılması’ talepleri üzerine binaya gelen müfettişler, incelemesini tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığına bir rapor sundu. MEB’in onay verdiği öğrenilirken, bundan sonra bu binanın da Bülent Yanpala İlkokulu olarak hizmet vereceği öğrenildi. Velilerinde, 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılında çocuklarının kayıtlarını yaptırabileceği belirtildi.