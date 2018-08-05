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05 Ağustos 2018 10:16

Yamanlar’ın zirvesinde kamp keyfi

Karşıyaka Belediyesi tarafından işletilen Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi, spor kulüpleri, öğrenciler ve sivil toplum örgütleri tarafından en çok tercih edilen kamp alanlarından biri haline geldi.

Yamanlar’ın zirvesinde kamp keyfi

05 Ağustos 2018 10:16

Yılın ilk 6 ayında, 30’un üzerinde grup konaklamak için Yamanlar’ın zirvesini seçti. Başkan Akpınar “Hem yaz hem de kış kamplarına uygun olan tesisimize tüm gruplarımızı bekliyoruz” dedi.


Karşıyaka Belediyesi, kent merkezine 20 dakika uzaklıktaki Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’nde hem yaz hem de kış aylarında gerçekleştirdiği kamplar ile farklı meslek ve spor gruplarının ilgi odağı oldu. İçinde otel bulunan, bungalov konaklama alanı ve çadır kampı imkanıyla tercih sebebi olan tesis, yılın ilk 6 ayında 30’un üzerinde kampa ve 20 binden fazla kamp tutkununa ev sahipliği yaptı. Öğrenci grupları, sivil toplum kuruluşları, özel firmalar ve spor kulüplerinin en gözde kamp merkezlerinden biri haline dönüşen Yamanlar’da tüm kampçılar, doğa ve orman yürüyüşleri yaptı; sportif ve kültürel etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.



Doğayla iç içe


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Burada tüm konuklarımıza doğayla iç içe kamp imkanı sunuyoruz. 20 dakika içinde hem deniz keyfini hem de Yamanlar’ın zirvesinde doğayla buluşmanın keyfini yaşayabildiğimiz bir kentte yaşamaktan mutluyuz. Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen profesyonel ve amatör tüm grupları, Yamanlar Gençlik, Eğitim ve Kamp Merkezimize bekliyoruz” dedi.


Kamp yapan grupların konferans salonu ve restorandan da faydalanabildiği tesis için 0232 3994254-53 numaralı telefonlardan bilgi alınabiliyor.




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