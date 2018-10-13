Yan yana kuvözlerde ikiz buluşma

Işıl-Mine ve Alp-Sarp ikizler, aynı gün taburcu edilerek ailelerine kavuştu.

Gülizar ve Hakan Şentürk çiftinin tek yumurta ikizleri Alp ve Sarp Şentürk 34 haftalıkken doğdu. Akciğerleri yeterli gelişemediğinden solunum desteği almaları gerektiği için yenidoğan yoğun bakıma alındılar. Ertesi gün ise, 33 haftalık doğan solunum ve beslenme yetersizliği yaşayan Bahar ve Taylan Eren'in ikizleri Mine ve Işıl bebekler de yine Can Hastanesinde yeni doğan yoğun bakıma geldi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Çiçek ve ekibi tarafından takip edilen çift ikizler 21 gün sonra taburcu edildi. Dr. Çiçek, erken doğan ikizlerin ilk geldiğinden bu yana gerekli tüm destek ve bakım sayesinde yeterli kiloya ulaştıklarını, solunumlarının ve beslenmelerinin normale döndüğünü belirterek, her gün bebeklerini emzirmek için hastaneye gelen annelere de özverilerinden dolayı teşekkür etti. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde aynı anda bir çok bebeği titizlikle takip ettiklerini belirten Çiçek, ikiz bebekleri aynı gün sağlıkla annelerinin kucağına teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aileler birbirlerini tebrik etti

Manisa'da devlet memuru olan Avukat Bahar Eren, ikiz kızlarının doğumunun da İzmir Can Hastanesinde gerçekleştiği belirterek, “Doğumdan bugüne her anımızda bize destek olan tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Kızlarımı bugün sağlıkla evimize götürmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu. İkiz bebeklerin aileleri birbirlerini tebrik ederek, takip kontrollerinde Dr.Cem Çiçek'le tekrar buluşmak için sözleşti.