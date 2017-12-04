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04 Aralık 2017 10:48

Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

Ödemiş Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (KOZA-DER), Temmuz ayında üç gün boyunca süren Ödemiş ve Bayındır’ın Kerpiçlik, Kızılkeçili ve Lütuflar köylerinde yanan yaklaşık 60 bin dönümlük makilik alanda fidan dikim çalışması yaptı.

Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

04 Aralık 2017 10:48


KOZA-DER’e bağlı Ödemişli doğaseverler, öğrencilerle birlikte Çıngırak orman yangın kulesi sahasında toplandı. Kalabalık grup burada 60 dönümlük alana bin 250 adet fidan dikti. Anlamlı etkinlikle ilgili bilgi veren Ödemiş KOZA-DER Başkanı Selahattin Bağlı, “Temmuz ayında yanan Ödemiş-Bayındır arasında kalan bölgede Ödemişli doğaseverler ve öğrencilerimizle beraber fidanlarımızı toprakla buluşurduk. Çıngırak orman yangın kulesi sahasında 1250 adet fıstık ve kızılçam fidanını gönüllülerimizle birlikte toprakla buluşturduk. Katılımcı ve destek verenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca katkılarından dolayı İzmir BŞB ve Bayındır Orman işletme Müdürlüğü’ne de teşekkür ederiz” dedi.


Dernek yönetim kurulu üyesi Mehmet Taşlı da “Bu etkinliğimizde erozyonla mücadele ve çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere ve insanlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak hatırlatmak, yangını tekrar hatırlatıp duyarlılık yaratmak, doğaya ve ormana sahip çıkmak konunun hassasiyetini hissettirmek, daha yeşil daha güzel daha temiz bir dünya için Temmuz ayı içerisinde Kerpiçlik, Kızılkeçili ve Lütuflar köyünde ve yaklaşık 60 bin dönümlük makilik çalılık alanda meydana gelen yangın sonrası buralarda Ödemiş Kaymakamlığının izni ile ve Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünün izni ve tavsiyesi desteğiyle fidanlarımızı diktik. Fidanlar dikildikten sonra bunların kontrolü ve sağlamlaştırılması orman müdürlüğü tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.




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